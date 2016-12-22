В Амурской области задержали двоих печатавших деньги на принтере мужчин

Сотрудники правоохранительных органов задержали двоих мужчин, которые подозреваются в изготовлении и сбыте денежных средств, напечатанных на принтере. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Амурской области.

В полиции рассказали, что в один из банков областного центра обратился сотрудник торговый точки, усомнившийся в подлинности полученной от покупателя купюры. Сотрудники банка выяснили, что данная купюра действительно является подделкой. Позднее, как отметили в МВД, еще несколько подобных купюр были выявлены в нескольких аптеках, банках, магазинах и других организациях.

По данному факту были возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 186 УК РФ. В рамках расследования были установлены лица, которые могут быть причастны к совершению данных преступлений. «Ими оказались двое жителей областного центра, 1974 и 1980 годов рождения», — говорится в сообщении.

Полицейские провели в квартирах задержанных обыски, где обнаружили и изъяли более 30 купюр номиналом 1000, 2000 и 5000 руб. с признаками подделки номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей.​ «Предварительно установлено, что банкноты они изготовили при помощи принтера», — отметили в МВД.