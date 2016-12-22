В США умерла номинант премии «Оскар» Барбара Харрис

В США на 84-ом году жизни скончалась звезда Бродвея 1960-х годов​ Барбара Харрис. Об этом сообщает Variety.

Она умерла в Скотсдейле, штат Аризона, в результате онкологического заболевания. По данным издания, Харрис скончалась из-за рака легких.

Харрис дебютировала в кино в фильме «Тысяча клоунов», который вышел в 1965 году. За роль в этой картине она была номинирована на «Золотой глобус». В последующие годы Харрис еще трижды выдвигали на эту премию за роли в фильмах «Нэшвилл» (1975), «Семейный заговор» (1976) и «Чумовая пятница» (1976).

В 1971 году она вместе с Дастином Хоффманом сыграла в фильме «Кто такой Гарри Келлерман и почему он говорит обо мне ужасные вещи?». За роль в этой картине ее выдвинули на премию «Оскар».

В 1970 году Харрис стала обладательницей театральной премии «Тони», исполнив роль в опере «Расцвет и падение города Махагони».