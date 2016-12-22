ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,35 66,54 EUR Нал. 78,84 76,92 USD Бирж. 67,28 +0,17 EUR Бирж. 77,85 +0,76 USD ЦБ. 67,18 -0,00 EUR ЦБ. 77,35 +0,63 EUR/USD 1,16 +0,01 BTC/USD Бирж. 6820,40 +508,00 IMOEX 2291,76 +0,85% RTSI 1072,12 +0,64% Brent 72,54 +0,55% DJIA 25822,29 +0,25% Nasdaq 7859,17 +0,49%
В США умерла номинант премии «Оскар» Барбара Харрис
Лента новостей
СМИ узнали о смене виновных в перестрелке в «Москва-Сити» в 2017 году 04:09, Общество В США умерла номинант премии «Оскар» Барбара Харрис 03:58, Общество Шарапова вернулась в топ самых высокооплачиваемых спортсменок мира 03:29, Общество Суд Нью-Йорка назначил дату оглашения приговора экс-адвокату Трампа 03:14, Политика Латвия и Эстония решили взыскать с Москвы плату за «советскую оккупацию» 02:48, Политика Россия осудила манипуляции с надписью на памятнике маршалу Коневу в Праге 02:36, Политика Коэн под присягой заявил о совершении преступления по поручению Трампа 02:10, Политика Число погибших в массовом ДТП в Дагестане увеличилось до семи 01:45, Общество Землетрясение магнитудой 7,3 произошло у берегов Венесуэлы 01:09, Общество Присяжные признали Манафорта виновным по восьми пунктам обвинения 00:43, Политика В Москве госпитализировали пассажира сгоревшего после удара о столб такси 00:40, Общество В Госдепе обвинили Россию в неконструктивном поведении в Сирии 00:09, Политика Минпромторг заявил о готовности нивелировать эффект от новых санкций США 00:08, Политика ВЦИОМ подсчитал недовольных жилищными условиями россиян 00:01, Общество Лидер республиканцев назвал сроки введения новых санкций против России 21 авг, 23:31, Политика Бывший адвокат Трампа сдался ФБР и пошел на сделку со следствием 21 авг, 23:19, Политика Ценный континент: зачем Россия расширяет военное сотрудничество с Африкой 21 авг, 23:07, Политика Госдеп и Минфин США отчитались об эффективности антироссийских санкций 21 авг, 22:54, Экономика Судовладелец назвал причину задержания танкера «Механик Погодин» 21 авг, 22:48, Политика Ходорковский рассказал о потере «вкуса к бизнесу» после тюрьмы 21 авг, 22:33, Политика МИД объяснил санкции США принципом «чем хуже, тем лучше» 21 авг, 22:31, Политика CNBC узнал об упавшей в море российской ракете с ядерным двигателем 21 авг, 22:06, Политика «Витесс» Леонида Слуцкого арендовал футболиста «Реала» 21 авг, 21:56, Спорт В Дагестане шесть человек погибли в ДТП с участием трех машин 21 авг, 21:51, Общество Путин наградил орденом владельца санируемого банка «Уралсиб» 21 авг, 21:48, Общество «Эксмо» купит «Издательский дом Мещерякова» 21 авг, 21:46, Технологии и медиа В Киеве назвали число задержанных Россией в Азовском море судов 21 авг, 21:42, Политика Автор досье на Трампа выиграл дело против Фридмана, Авена и Хана 21 авг, 21:40, Общество
В США умерла номинант премии «Оскар» Барбара Харрис
Общество, 03:58
0
В США умерла номинант премии «Оскар» Барбара Харрис

В США на 84-ом году жизни скончалась звезда Бродвея 1960-х годов​ Барбара Харрис. Об этом сообщает Variety.

Она умерла в Скотсдейле, штат Аризона, в результате онкологического заболевания. По данным издания, Харрис скончалась из-за рака легких.

Харрис дебютировала в кино в фильме «Тысяча клоунов», который вышел в 1965 году. За роль в этой картине она была номинирована на «Золотой глобус». В последующие годы Харрис еще трижды выдвигали на эту премию за роли в фильмах «Нэшвилл» (1975), «Семейный заговор» (1976) и «Чумовая пятница» (1976).

Умерла американская актриса Шарлотта Рэй
Общество

В 1971 году она вместе с Дастином Хоффманом сыграла в фильме «Кто такой Гарри Келлерман и почему он говорит обо мне ужасные вещи?». За роль в этой картине ее выдвинули на премию «Оскар».

В 1970 году Харрис стала обладательницей театральной премии «Тони», исполнив роль в опере «Расцвет и падение города Махагони».

Теги: американская актриса , гибель
Главное
Коэн под присягой заявил о совершении преступления по поручению Трампа Политика
Материалы по теме
Умерла сыгравшая в «Крестном отце» супругу дона Корлеоне актриса Общество
Умерла актриса «Современника» Тамара Дегтярева Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter