Умерла американская актриса Шарлотта Рэй

В США скончалась номинант на премию «Эмми» Шарлотта Рэй. Об этом сообщил ее представитель, передает Fox News.

По его словам, актриса умерла в возрасте 92 лет в своем доме в Лос-Анджелесе в кругу семьи. Ранее артистка сообщила, что у нее был диагностирован рак.

Рэй родилась 22 апреля в 1926 году в городе Милоуки, штат Висконсин, в семье русско-еврейского происхождения. Она начала свою карьеру в подростковом возрасте, выступая на радио и в театре.

Наибольшую славу Шарлотте Рэй принесла роль Эдны Гарретт в ситкоме «Разные линии», транслировавшемуся по американскому телевидению с 1978 по 1985 год, и в ситкоме «Факты жизни», который был показан с 1979 по 1988 год. Рэй была дважды номинирована на премию «Эмми» за лучшую женскую роль второго плана (в 1975 году за «Королеву бала», в 1982 году за «Факты из жизни»). Также она получила премии «Тони»​ за лучшую женскую роль второго плана в мюзикле «Пиквик» и за лучшую женскую роль в экранизации пьесы «Утром, днем и ночью».