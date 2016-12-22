Число погибших в массовом ДТП в Дагестане увеличилось до семи

В результате столкновения трех автомобилей в Дербентском районе Дагестана погиб еще один человек. Таким образом, число погибших в массовой аварии достигло семи человек, передает ТАСС со ссылкой на республиканское МВД.

«По последним данным, число погибших составило семь человек: трое детей и четверо взрослых», — говорится в сообщении.

В МВД уточнили, что еще четыре человека были госпитализированы. В настоящее время причины ДТП неизвестны. Сейчас на месте аварии работает следственно-оперативная группа.

В пресс-службе регионального Минздрава сообщили ТАСС, что один из четырех пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии. «Один — крайне тяжелый, двое — средней тяжести, один — легкой степени тяжести», — отметили медики.

В больнице, куда были доставлены пострадавшие, уточнили ТАСС, что в медучреждение поступили двое мужчин и две женщины. Один из мужчин находится в реанимации с ушибом головного мозга и множественными переломами. Трое других находятся в хирургическом отделении с множественными переломами.

ДТП с участием трех машин произошло недалеко от поворота в сторону села Геджух Дербентского района Дагестана 21 августа. Изначально сообщалось о шести погибших, включая троих детей.