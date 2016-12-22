Проект владельца группы ПИК у Павелецкого вокзала запустят в 2020 году

Основной владелец группы ПИК Сергей Гордеев займется строительством нового общественного пространства и торгово-развлекательного центра перед Павелецким вокзалом в Москве. Как сообщил РБК представитель Гордеева, строительство ТРЦ «Павелецкая Плаза» начнется в сентябре 2018 года.
Общая площадь составит 80 тыс. кв. м, под аренду из них будет выделено 35 тыс. кв. м. В здании центра, который будет напрямую соединен со станциями метро, будут также три подземных уровня, в том числе паркинг на 500 машино-мест. Планируется, что проект откроется в 2020 году.
Представитель владельца ПИК отмечает, что при разработке концепции ТРЦ особое внимание будет уделяться зонам общественного питания, поэтому четверть от площади под аренду будет отведено ресторанам, супермаркетам, фудкортам и фудмаркетам. Архитектурной проработкой проекта займется бюро 5+Design.
Также планируется создать рекреационную зону около вокзала.
О том, что разработкой территории у Павелецкого вокзала займется компания Гордеева, стало известно в начале августа. Проект у Павелецкого вокзала стартовал в 2007 году, но через два года был заморожен, став предметом судебных споров. В августе 2018 года дочерняя структура казахстанского БТА-банка ООО «Лэджи» (выкупившая проект у вокзала в 2016 году) закрыла сделку по продаже площадки структурам Сергея Гордеева.