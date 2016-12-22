В Москве на акции в поддержку Сенцова задержали 11 человек

В Москве у памятника Грибоедову на Чистых прудах задержали активистов, проводивших акцию в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом РБК сообщила писатель Алиса Ганиева.

«Это было мероприятие, на которое позвал желающих активист Алексей Беленкин, вдохновленный «Маршем матерей». В результате собрались около десяти человек с разными плакатами о свободе политузников и обмене заключенными России и Украины. Играли на гитаре и пели песни о свободе», — рассказала Ганиева.

По ее словам, через некоторое время после начала акции подъехал автозак, полицейские долго совещались, а потом задержали всех. Ганиева отметила, что сейчас задержанные ждут протокола в ОВД на Новой Басманной, 33. ​

По словам одного из участников акции Владимира Максакова, задержанных было 11. Он рассказал РБК, что у активистов были плакаты, на одном из которых было написано «Россия и Украина, отпустите политзеков».

Прибывший к задержанным муниципальный депутат Басманного района Виктор Котов сообщил, что «оформление еще не началось». По его словам, в ОВД находится оперативник Центра «Э» Алексей Окопный. «Он просто ходит и смотрит, я сказал ребятам, чтобы они ему ничего не говорили, — ст. 51 Конституции», — пояснил муниципальный депутат (эта статья гласит, что никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом).

Позже Котов уточнил, что задержанным вменяют ч. 5 ст. 20.2 КоАП России (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга). «В настоящее время началось оформление, в кабинете находятся несколько полицейских, задержанные заходят по одному», — добавил он.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве РБК заявили, что не обладают информацией о задержаниях активистов. В ОВД «Басманное» РБК сказали, что задержанные пока к ним не поступали.

Несогласованная с мэрией акция была приурочена к сотому дню голодовки Сенцова, которую он объявил в мае, требуя отпустить из российских тюрем всех украинских граждан, которые находятся там «по политическим мотивам».

Сенцова в 2015 году признали в России виновным в создании террористического сообщества и подготовки двух терактов в Крыму и приговорили к 20 годам колонии строгого режима.