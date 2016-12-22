На Калужско-Рижской линии московского метро произошел сбой

Поезда на Калужско-Рижской линии московского метро идут с увеличенными интервалами, говорится в Twitter метрополитена.

«По техническим причинам увеличен интервал движения на участке Калужско-Рижской линии от станции «Проспект Мира» до станции «Рижская», — говорится в сообщении.

Как рассказал корреспондент РБК, путь от станции «Калужская» до «Октябрьской» занял около 40 минут. При этом, по данным «Яндекс.Метро», движение без пересадок по этому маршруту в среднем занимает 14 минут.

В 20:05 мск в метрополитене сообщили, что движение введено в график.

В последний раз сбой на этой линии произошел 9 августа. Тогда поезд около 10 минут простоял между станциями «Октябрьская» и «Шаболовская».