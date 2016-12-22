Пассажиры сообщили о сбое на Калужско-Рижской линии московского метро

На Калужско-Рижской произошел сбой между станциями «Шаболовская» и «Октябрьская», сообщают корреспонденты РБК.

По словам одного из них, поезд остановился в перегоне между «Октябрьской» и «Шаболовской» и простоял там около 10 минут, пассажирам сообщили, что неполадки вызваны техническими причинами. Другой корреспондент РБК также сообщил о задержке движения между этими станциями.

РБК запросил комментарий у пресс-службы Московского метрополитена.

Ранее на странице Московского метрополитена в Twitter сообщалось, что днем 9 августа на Калужско-Рижской линии по техническим причинам были увеличены интервалы движения поездов, позднее движение вошло в график.