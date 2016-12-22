Совдир «Роснефти» рекомендовал направить половину прибыли на дивиденды

Совет директоров «Роснефти» рекомендовал по итогам первого полугодия 2018 года направить на дивиденды половину прибыли по МСФО, сообщается на сайте компании.

Так, за каждую обыкновенную акцию «Роснефти» держатели ценных бумаг компании получат по 14,58 руб. Всего компания направит на выплаты дивидендов 154,5 млрд руб.

Ранее сообщалось, что по итогам 2017 года дивиденды российских компаний в среднем выросли на 16%, их общая сумма составила 1,7 трлн руб. При этом больше всего на выплаты акционерам потратила «Роснефть» — 111,1 млрд руб.​

В апреле совет директоров компании рекомендовал отправить на дивиденды 50% чистой прибыли по МСФО, которую «Роснефть» получила в 2017 году. При этом в 2016 году компания направила на дивиденды около 35% чистой прибыли по МСФО — 63,4 млрд руб.

В июне глава «Роснефти» Игорь Сечин на собрании акционеров не исключил, что в 2018-м компания вдвое увеличит свою прибыль и выплатит соответствующие дивиденды.