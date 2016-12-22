Дивиденды крупнейших компаний России достигли 1,7 трлн руб.

Крупные российские компании увеличили дивиденды за 2017 год на 16%, до 1,7 трлн руб. Это максимальный рост за последние три года, но компаниям пришлось пожертвовать денежным потоком, подсчитали эксперты АКРА

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Больше дивидендов

Крупный российский бизнес увеличил дивиденды за 2017 год на 16% по сравнению с 2016 годом, подсчитали аналитики рейтингового агентства АКРА. Это максимальный прирост начиная с 2014 года, указывают они.

В отчете эксперты агентства учитывали выплаты дивидендов 227 крупнейших нефинансовых компаний (на них пришлось 35% от совокупной выручки российских компаний), за исключением «Роснефтегаза», через который государство владеет 50% плюс одной акцией «Роснефти», 11% «Газпрома» и 27,6% «Интер РАО».

По итогам 2017 года на выплаты дивидендов эти компании направили 1,69 трлн руб., говорится в исследовании. Основную долю обеспечила нефтегазовая отрасль (42%) — 711 млрд руб., что на 24% выше уровня предыдущего года. Больше всех акционерам заплатила «Роснефть»: компания увеличила дивиденды за 2017 год на 75%, до 111,1 млрд руб.

А телекоммуникационные компании, наоборот, резко сократили дивиденды — на 18%, до 120 млрд руб., по итогам 2017 года. Это произошло после того, как «МегаФон» отказался от выплат за прошлый год. А металлургические и горнодобывающие предприятия сохранили выплаты на уровне 2016 года, заплатив акционерам 455 млрд руб.

Сейчас госкомпании обязаны направлять на дивиденды как минимум 25% от чистой прибыли. Минфин и Росимущество продвигают идею поднять эту планку до 50%, но пока что окончательное решение о выплатах для каждой крупной госкомпании принимает правительство. Эксперты АКРА отмечают, что соотношение дивидендов и чистой прибыли госкомпаний в 2017 году возросло с 26 до 35%. В целом дивиденды госкомпаний по итогам 2017 года принесли государству на 10% больше, чем годом ранее, — 270 млрд руб.

Но этого все равно недостаточно, исходя из планов Минфина по поступлениям в бюджет, отмечают эксперты агентства: объем ожидаемых поступлений снизили на 34%. Однако с 2019 года Минфин ожидает более чем двукратный рост поступлений — 542,3 млрд руб. дивидендов. Этот уровень сохранится на протяжении 2019–2021 годов, напоминают аналитики АКРА.

Однако эксперты замечают, что из-за высоких дивидендов уже в 2017 году совокупный свободный денежный поток крупного бизнеса стал отрицательным. При этом на финансирование инвестиционных программ стало направляться меньше средств (отношение CAPEX к выручке за год снизилось с 15 до 14%). Например, металлургические компании направили на выплату акционерам практически весь свободный денежный поток, что ограничивает их возможности для дальнейшего увеличения дивидендов.

Без существенного повышения операционной эффективности российских компаний значительный рост дивидендов может отрицательно сказаться на их кредитном качестве, предупреждают аналитики АКРА.

Откуда деньги?

Источником двукратного роста дивидендных поступлений государства ​могли бы стать более высокие выплаты «Газпрома» и государственных электроэнергетических компаний, считают аналитики АКРА. Однако существенное увеличение выплат от «Газпрома» маловероятно, оговариваются они: дивиденды компании уже третий год подряд остаются на прежнем уровне. По итогам 2017 года «Газпром» сохранил выплаты на уровне прошлого года (190 млрд руб.), сославшись на большую инвестпрограмму.

При этом эксперты АКРА видят потенциал для роста выплат в электроэнергетике. Сейчас электроэнергетические компании направили на дивиденды всего 6% (или 95 млрд руб.) от общего объема поступлений, заняв последнее место среди секторов в отчете рейтингового агентства. Но они могут в ближайшие несколько лет стать одним из крупнейших генераторов дивидендного потока, поскольку уже прошли пик капитальных затрат, их долговая нагрузка находится на вполне комфортном уровне, свободный денежный поток растет, а на счетах скопился значительный объем денежных средств, указывают аналитики. Кроме того, в секторе присутствуют крупные государственные компании, которые пока не в полной мере настроили свои дивидендные политики под принцип 50% чистой прибыли по МСФО. Это может привести к росту дивидендов уже на краткосрочном горизонте, заключают они.

Аналитик S&P Global Ratings Сергей Горин считает, что от электроэнергетических компаний можно ждать роста дивидендных выплат уже в этом году. Он привел в пример «Россети», которые отказались от дивидендов по итогам 2017 года из-за убытков, но уже одобрили выплаты за первый квартал этого года (на уровне 2,5 млрд руб.).

Еще один возможный источник увеличения поступлений — «Роснефть». Ее главный исполнительный директор Игорь Сечин в июне обещал, что по итогам 2018 года компания может вдвое увеличить прибыль по сравнению с предыдущим годом (222 млрд руб.). «Не исключаю, что в 2018 году мы увидим материальный рост дивидендных выплат — предварительные данные прошедших месяцев предполагают двукратный рост чистой прибыли и дивидендных платежей от соответствующего уровня 2017 года», — сказал он на собрании акционеров в Красноярске. ​