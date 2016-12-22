Путин наградил певицу Валерию орденом Дружбы

Президент Владимир Путин наградил певицу Валерию (Валерию Перфилову) орденом Дружбы. Соответствующий указ размещен на портале правовой информации.

В документе отмечается, что певица награждена «за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Из указа президента также следует, что орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени награждены режиссер «Мосфильма» Владимир Наумов и худрук петербургского театра «Русская антреприза» Рудольф Фурманов.

Орден Александра Невского получили композитор Евгений Дога и представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

В апреле Путин поздравил Валерию с 50-м юбилеем, отметив, что ​стать звездой российской эстрады и завоевать симпатии поклонников ей позволили музыкальный талант, искренность и обаяние. Также Путин отметил участие Валерии в социально значимых проектах и «глубоко личное, неравнодушное отношение к вопросам развития отечественной культуры». Валерия является членом Совета при президенте России по культуре и искусству. В 2013 году она была удостоена звания народной артистки России.