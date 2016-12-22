С момента открытия по Крымскому мосту проехали более 2 млн автомобилей

С момента открытия Крымского моста по нему проехали 2,028 млн автомобилей. Об этом сообщил инфоцентр «Крымский мост», передает ТАСС. В среднем в сутки по мосту проезжает 29,3 тыс. автомобилей.



Как отмечается в сообщении, после начала движения по мосту наблюдался сильный поток автомобилей из Краснодарского края в Крым. После завершения курортного сезона в августе транспортный поток «постепенно переориентируется» с полуострова в Тамань, заметили в информационном центре. Так, с 14 по 20 августа на материк из Крыма в Краснодарский проехало более 98 тыс. автомобилей, а на полуостров — более 111 тыс.

Как сообщали в ФКУ Упрдор «Тамань», 12 августа на Крымском мосту был зафиксирован рекордный автомобильный трафик. Тогда в обе стороны проехали 33,3 тыс. машин.

Движение автомобилей по Крымскому мосту было открыто в середине мае. Осенью по нему сможет ехать грузовой транспорт. В 2019 году планируется открыть железнодорожное движение.