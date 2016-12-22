Почти половина россиян заявили о вмешательстве России в дела других стран

Почти половина россиян (45%) считают, что Россия пытается вмешиваться во внутренние дела других государств. Противоположного мнения придерживаются 46% опрошенных. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Pew Research Center, поступившие в РБК.

Отвечая на вопрос об обвинениях в адрес России о вмешательстве в американские выборы 2016 года, только 15% респондентов выразили уверенность, что российские власти действительно пытались повлиять на итоги выборов президента США. При этом большинство опрошенных (85%) считают, что правительство Соединенных Штатов вмешивается в дела других стран.

Опрос проводился в России среди 1000 человек в период с 22 мая по 23 июля.

Ранее опрос социологической службы Gallup показал, что 16% американцев уверены, что Россия не вмешивалась в выборы в США, а 75% опрошенных придерживаются противоположной точки зрения. Мнения относительно эффекта возможного вмешательства разделились: 36% считают, что это никак не повлияло на исход избирательной кампании, а 39% опрошенных заявили, что вмешательство изменило результаты выборов.