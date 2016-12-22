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В Кремле заявили о «быстром восприятии» обращения родителей о лекарствах
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В Кремле заявили о «быстром восприятии» обращения родителей о лекарствах
Общество, 15:36
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В Кремле заявили о «быстром восприятии» обращения родителей о лекарствах

Обращение родителей неизлечимо больных детей и детей с эпилепсией к президенту Владимиру Путину по поводу незарегистрированных в России лекарств было воспринято Минздравом «быстро, с ответной реакцией», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом сообщает корреспондент РБК. 

Он пояснил, что в Кремле в курсе «реакции из Министерства здравоохранения». 

«На эту тему была реакция из Министерства здравоохранения. Если я не ошибаюсь, она была вчера вечером. Это и есть реакция, она последовала весьма оперативно», — сказал он.

Накануне на сайте детского хосписа «Дом с маяком» было опубликовано обращение родителей к Путину с просьбой обеспечить неизлечимо больных детей и детей с эпилепсией лекарствами, которые не зарегистрированы в России. В обращении, в частности, упоминаются микроклизмы диазепама, которые входят в минимальный набор лекарств для детей, рекомендованный ВОЗ. В России такая форма диазепама не зарегистрирована и официально не завозится. Отмечается, что если препарат не зарегистрирован в стране, то врачи государственных медучреждений не вносят его в письменные разрешения. Родители неизлечимо больных детей вынуждены закупать лекарства от эпилепсии за границей и у нелегальных перекупщиков по завышенной цене, говорится в обращении.

Родители также упомянули данные Минздрава, согласно которым в России всего семь детей нуждаются в ректальном диазепаме и препаратах против эпилепсии. В обращении отмечается, что таких детей больше 20 тыс.

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В Министерстве здравоохранения, комментируя обращение, заявили, что в стране зарегистрировано 29 противоэпилептических лекарств, предназначенных для детей. Там также уточнили, что диазепам в России есть в таблетках и в форме раствора для внутримышечного введения. «Производители не подавали в Минздрав России заявки на регистрацию ректальной формы препарата диазепам», — уточняется в сообщении. Отмечается, что ведомство продолжает выдавать разрешения на ввоз незарегистрированных лекарств в пятидневный срок при наличии соответствующего решения врачебной комиссии.

Также Минздрав подтвердил, что после запроса у регионов информации о количестве нуждающихся в незарегистрированных в России лекарственных препаратах были предоставлены данные только о семи детях. «Не исключаем, что число таких пациентов может быть больше», — уточнили в ведомстве.

Теги: Дети , эпилепсия , лекарства
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