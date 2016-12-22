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«Росатом» представил устройство против боевых морских животных
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«Росатом» представил устройство против боевых морских животных
Технологии и медиа, 15:03
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«Росатом» представил устройство против боевых морских животных

Научно-производственный комплекс «Дедал» (входит в «Росатом»), представил на международном военно-техническом форуме «Армия-2018» несколько своих разработок для повышения антитеррористической защищенности объектов, в том числе против боевых морских животных и подводных дронов, сообщает «РИА Новости».

Разработанное компанией устройство «Енисей» предназначено для обнаружения, сдерживания и предотвращения проникновения на объекты ТЭК, военно-морские базы, гидротехнические сооружения, порты, судоремонтные заводы подводных и надводных нарушителей, сверхмалых подводных лодок, автономных подводных аппаратов и боевых животных, обитающих в водоемах (гидробионтов). Изделия способно выявить нарушителя, а также нанести гидроакустический несмертельный удар.

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Охранный комплекс «Кедр-СМВ» с помощью гидролокации предназначен для обнаружения пловцов, средств их доставки, а также других подводных объектов.
Комбинированный радиационный монитор «Спектр» с функцией металлоискателя предназначен для предотвращения проноса ядерных материалов, радиоактивных веществ и оружия. Изделие разработано совместно с другой компанией «Росатома» — Всероссийским научно-исследовательским институтом автоматики имени Духова.

Средство нелетального электрошокового воздействия на нарушителя системы активной защиты «ДикобрАЗ» представляет собой электризуемое заграждение, предназначенное для усиления перевозимой системы обнаружения «Сапсан», также разработанной компанией.

Теги: Росатом
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