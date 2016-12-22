ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,06 66,90 EUR Нал. 78,26 77,00 USD Бирж. 67,45 +0,34 EUR Бирж. 77,66 +0,57 USD ЦБ. 67,18 -0,00 EUR ЦБ. 77,35 +0,63 EUR/USD 1,15 +0,00 BTC/USD Бирж. 6404,10 -19,50 IMOEX 2284,36 +0,52% RTSI 1066,94 +0,15% Brent 72,87 +1,01% DJIA 25758,69 +0,35% Nasdaq 7821,01 +0,06%
МТС улучшила прогноз своих показателей на 2018 год
Лента новостей
В Чите пенсионер оставил в троллейбусе 1 млн руб. 16:31, Общество Минсельхоз не увидел предпосылок для введения пошлин на экспорт пшеницы 16:19, Экономика Как стать инвестором, не имея значительного капитала, знаний и времени 16:10, РБК и Сбербанк Москалькова рассказала о возможном самооговоре Бутиной 16:05, Политика Фигуранта дела о вербовке в ИГ через WhatsApp освободили от наказания 16:03, Общество Менеджер перемен: зачем российским компаниям необычные управленцы 15:59, Свое дело В правительстве рассказали о работе над самолетом вертикального взлета 15:55, Политика США сообщили о заморозке счетов Дерипаски и Вексельберга на Кипре 15:54, Экономика Глава ФНПР выступил против референдумов о повышении пенсионного возраста 15:42, Общество Депортированного из США охранника концлагеря отправили в дом престарелых 15:38, Общество Путин заверил Меркель в сохранении транзита газа через Украину 15:36, Политика МТС улучшила прогноз своих показателей на 2018 год 15:36, Технологии и медиа В Кремле заявили о «быстром восприятии» обращения родителей о лекарствах 15:36, Общество Как построить бизнес на оказании коммунальных услуг 15:35, РБК и Сбербанк Ароматерапия: как правильно выбирать и использовать эфирные масла 15:33, Спецпроект РБК PINK Депутат объяснил плакат с ульяновским губернатором в образе Гитлера 15:26, Общество Минэнерго предложило повысить тарифы на ЖКХ более чем на 5% 15:19, Экономика СКР начал проверку после попытки бунта в колонии для силовиков и судей 15:14, Общество Компания Gartner: блокчейн находится в фазе избавления от иллюзий 15:12, Крипто Глава «Натали Турс» назвал сумму для возобновления деятельности компании 15:06, Бизнес Бизнес без опасности: как изменились атаки хакеров и кто стал мишенью 15:05, РБК и Microsoft Швейцарские фермеры задумались об уменьшении размеров своих коров 15:03, Бизнес «Росатом» представил устройство против боевых морских животных 15:03, Технологии и медиа Виноделы Крыма сообщили о сбое в ЕГАИС 14:58, Бизнес В «Манчестер Юнайтед» прокомментировали слухи об отставке Моуринью 14:57, Спорт Пространство для работы: три необычных офиса Москвы 14:55, Партнерский материал В Кремле сочли голословными обвинения Microsoft по вмешательству в выборы 14:53, Политика Кремль прокомментировал слова Трампа об условиях для снятия санкций 14:46, Политика
МТС улучшила прогноз своих показателей на 2018 год
Технологии и медиа, 15:36
0
МТС улучшила прогноз своих показателей на 2018 год

МТС увеличила прогноз по выручке в 2018 году. Теперь компания ожидает, что по итогам года показатель вырастет на 2–4% без учета перехода на новые стандарты МСФО, сообщил президент группы МТС Алексей Корня на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент РБК. Ранее компания прогнозировала, что выручка останется неизменной относительно 2017 года, когда она равнялась 442,9 млрд руб.

Изменение прогноза выручки учитывает рост трафика от передачи данных при снижении потребления голосовых услуг, рост продаж телефонов, снижение уровня продажи сим-карт, конкурентную динамику в ретейле. При этом капитальные затраты МТС в 2018–2019 годах составят 160 млрд руб., как ожидалось и ранее.

По итогам второго квартала 2018 года выручка МТС в России (с учетом новых стандартов МСФО) выросла на 7,4% по сравнению с показателем за аналогичный период в 2017 году, до 106,4 млрд руб. Без учета нового стандарта выручка составила 106,9 млрд руб., а темп роста — 7,9%. Рост выручки компания объясняет увеличением потребления услуг мобильного интернета, ростом продаж смартфонов высокой ценовой категории, развитием фиксированных услуг (цифрового ТВ, высокоскоростного интернета), а также консолидацией бизнесов по продаже билетов и киберспорта. Кроме того, рост выручки объясняется общим оздоровлением рынка. «На рынке практически прекратились ценовые войны, предлагаются более интересные продукты для клиентов», — пояснил Корня, отметив, что возвращение безлимитных предложений у сотовых операторов нельзя называть радикальными действиями.

Абонентская база МТС в России по сравнению со вторым кварталом 2017 года практически не изменилась и составила 78,1 млн клиентов (рост примерно на 0,1%).

В прошлом году крупнейшие сотовые операторы отказались от тарифов с безлимитным интернетом. Как отмечали в своем отчете топ-менеджеры «ВымпелКома» (бренд «Билайн»), в 2017 году во многом благодаря этому мобильный рынок в России вырос на 3,4% по сравнению с показателем предыдущего года, что стало самым высоким показателем с 2013-го. «Реальной и главной причиной возврата рынка к росту мы считаем прекращение продаж безлимитных тарифных планов. На фоне отказа от «безлимитов» <...> рост потребления мобильного интернета, наконец, начал способствовать росту ARPU», — говорилось в отчете.​

Однако в начале августа в линейке МТС появился «Тарифище», предполагающий неограниченный доступ к интернету. Это вызвало у конкурентов МТС опасения, связанные с возможностью повторения ценовых войн. «Безлимитные тарифы — это опасная история. Такие тарифы закрывают возможность дальнейшего развития, и единственный путь их продвижения — это снижение цены», — указывал исполнительный директор «МегаФона» Геворк Вермишян.

Теги: МТС , Финансовые результаты , «Мегафон» , сотовая связь
Главное
США сообщили о заморозке счетов Дерипаски и Вексельберга на Кипре Экономика
Материалы по теме
МТС подала иск против Туркмении из-за потери бизнеса за $750 млн Бизнес
В МТС опровергли сообщения о сбое в работе сети Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter