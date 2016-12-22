МТС улучшила прогноз своих показателей на 2018 год

МТС увеличила прогноз по выручке в 2018 году. Теперь компания ожидает, что по итогам года показатель вырастет на 2–4% без учета перехода на новые стандарты МСФО, сообщил президент группы МТС Алексей Корня на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент РБК. Ранее компания прогнозировала, что выручка останется неизменной относительно 2017 года, когда она равнялась 442,9 млрд руб.

Изменение прогноза выручки учитывает рост трафика от передачи данных при снижении потребления голосовых услуг, рост продаж телефонов, снижение уровня продажи сим-карт, конкурентную динамику в ретейле. При этом капитальные затраты МТС в 2018–2019 годах составят 160 млрд руб., как ожидалось и ранее.

По итогам второго квартала 2018 года выручка МТС в России (с учетом новых стандартов МСФО) выросла на 7,4% по сравнению с показателем за аналогичный период в 2017 году, до 106,4 млрд руб. Без учета нового стандарта выручка составила 106,9 млрд руб., а темп роста — 7,9%. Рост выручки компания объясняет увеличением потребления услуг мобильного интернета, ростом продаж смартфонов высокой ценовой категории, развитием фиксированных услуг (цифрового ТВ, высокоскоростного интернета), а также консолидацией бизнесов по продаже билетов и киберспорта. Кроме того, рост выручки объясняется общим оздоровлением рынка. «На рынке практически прекратились ценовые войны, предлагаются более интересные продукты для клиентов», — пояснил Корня, отметив, что возвращение безлимитных предложений у сотовых операторов нельзя называть радикальными действиями.

Абонентская база МТС в России по сравнению со вторым кварталом 2017 года практически не изменилась и составила 78,1 млн клиентов (рост примерно на 0,1%).

В прошлом году крупнейшие сотовые операторы отказались от тарифов с безлимитным интернетом. Как отмечали в своем отчете топ-менеджеры «ВымпелКома» (бренд «Билайн»), в 2017 году во многом благодаря этому мобильный рынок в России вырос на 3,4% по сравнению с показателем предыдущего года, что стало самым высоким показателем с 2013-го. «Реальной и главной причиной возврата рынка к росту мы считаем прекращение продаж безлимитных тарифных планов. На фоне отказа от «безлимитов» <...> рост потребления мобильного интернета, наконец, начал способствовать росту ARPU», — говорилось в отчете.​

Однако в начале августа в линейке МТС появился «Тарифище», предполагающий неограниченный доступ к интернету. Это вызвало у конкурентов МТС опасения, связанные с возможностью повторения ценовых войн. «Безлимитные тарифы — это опасная история. Такие тарифы закрывают возможность дальнейшего развития, и единственный путь их продвижения — это снижение цены», — указывал исполнительный директор «МегаФона» Геворк Вермишян.