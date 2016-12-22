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Сенатор назвала число отдохнувших в 2018 году в Крыму граждан Украины
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Сенатор назвала число отдохнувших в 2018 году в Крыму граждан Украины
Украинский кризис, 14:26
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Сенатор назвала число отдохнувших в 2018 году в Крыму граждан Украины

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди прокомментировала РБК статью политтехнолога Михаила Подоляка в издании «Главред», в которой он назвал «ложью, завернутой в патриотизм», заявления украинских властей о ситуации в Крыму.

«Несмотря на развернутую в Украине жесточайшую антироссийскую пропаганду число украинцев, связывающих свою жизнь с Россией, постоянно растет. Более 5 млн украинцев сегодня работают в России и кормят свои семьи. Достаточно сказать, что примерно 2,5 млрд руб. ежемесячно работающие в России украинцы отправляют своим семьям на Украину», — заявила Ковитиди. По ее словам, в 2018 году около 1 млн граждан Украины отдохнули в Крыму.

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Сенатор сообщила, что украинцы «не скрывают своего удивления» изменениям, которые произошли в Крыму, а именно «красавцу Крымскому мосту, строящимся дорогам, высаженным виноградникам, молодым садам, поднимающимся здравницам — расцветающему Крыму». «Ласковое Черное море, горы и заповедники, уникальные крымские вина, ароматные фрукты и овощи, наше гостеприимство и братское отношение ко всем пришедшим к нам с миром и любовью притягивает на полуостров все большее количество отдыхающих», — сказала она. Ковитиди отметила, что Крым сейчас заново открывают для себя как туристы из России, так и гости из-за рубежа.

Подоляк в своей публикации в «Главреде» написал, что в 2014 году, когда Крым вошел в состав России, украинские чиновники говорили, что число приезжающих отдыхать в Крым украинских туристов стремительно уменьшается, а крымчане «истерят» и «сожалеют о своем глупом выборе» на референдуме.

Политтехнолог пишет, что все это — «картинка», а чтобы убедиться в обратном, он посоветовал приехать в поселок Новоалексеевка в Херсонской области, где ищут такси до Чонгара. По его словам, сами частные таксисты как раз и занимаются тем, что отвозят туристов Крым. В Чонгаре на КПП стоит «вереница автомобилей» с украинскими номерами. «И это — каждый день. По нарастающей...», — сказал он. Политтехнолог, однако, отметил, что общий поток туристов в Крым снизился, поскольку европейские турагентства не организуют на полуостров туры, придерживаясь селекторных санкций.

18 августа глава комитета парламента Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил, что украинские туристы приезжают в Крым, чтобы отдохнуть в безопасных и комфортабельных условиях. Он пояснил, что в восстановлении турпотока с Украины значительную роль сыграло «сарафанное радио»: люди, которые побывали на полуострове, рассказывают об этом своим знакомым.

Открытие автомобильного движения по Крымскому мосту. Фоторепортаж Еще 3 фото
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Теги: Крым , Туризм , Совет Федерации
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