Власти рассказали о непригодной для еды рыбе во всех московских водоемах

Власти Москвы зарыбляют водоемы для биологической очистки, а есть выловленную оттуда рыбу нельзя. Об этом сообщил глава департамента природопользования Москвы Антон Кульбачевский в эфире радиостанции «Говорит Москва».



Он пояснил, что по закону рыбу для ловли и употребления в пищу можно разводить только в рыбохозяйственных водоемах, которые соответствуют определенным параметрам. «Поэтому ни в коем случае нельзя обманывать рыбаков и говорить, что у нас в ближайшее время появится пруд, в котором можно будет ловить рыбу для употребления в пищу. Это просто кощунство!» — сказал Кульбачевский.

Глава столичного департамента отметил, что в Москве сейчас не зарыбляют пруды для ловли. Однако у Новой Москвы, по его словам, есть шансы, что здесь в будущем появятся водоемы, улов из которых можно будет употреблять в пищу. Кульбачевский рассказал, такая работа идет в Троицком и Новомосковском округах. Здесь исследуются водоемы, чтобы понять, какие из них годны для рыбоводства, это исследование займет три года.

Также глава департамента природопользования столицы допустил, что в будущем зарыбленные водоемы появятся на особо охраняемых природных территориях «в старой Москве», но пока их нет.