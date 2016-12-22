Премьер Греции заявил о завершении долговой одиссеи

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил о завершении восьмилетней долговой одиссеи. Об этом он сказал во время телевизионного обращения, с которым он символически обратился с острова Итака, передает Reuters.



«Итака будет ассоциироваться с окончанием современной одиссеи, которая оказалась очень трудной для греческого народа», — сказал Ципрас.

«Мы не говорим, что все проблемы решены, потому что мы вышли из кризиса, мы не будем праздновать. Но это знаменательный день, и нам удастся выйти из-под жесткого контроля», — приводит агентство слова заместителя министра экономики Алексиса Харициса.

О начале одиссеи, связанной с долговым кризисом, в апреле 2010 года заявил занимавший тогда пост премьер-министра Греции Йоргос Папандреу. «Мы находимся на трудном пути новой одиссеи для Греции и для греческого народа. Но мы знаем путь на Итаку», — говорил он.

20 августа Европейский стабилизационный механизм (ESM) объявил об успешном завершении третьей программы макрофинансовой помощи Греции и выходе страны из-под внешнего управления иностранных кредиторов.

За последние три года страна получила €61,9 млрд на макроэкономическую помощь и рекапитализацию своих банков. Помимо этого, в период с 2012 по 2015 год Европейский фонд финансовой стабильности (EFSF) предоставил Греции €141,8 млрд в виде займов. Общая сумма, предоставленная двумя фондами, составила €203,77 млрд. Афины должны будут погасить этот кредит в течение более чем 30 последующих лет.

Остров Итака — родина героя поэмы Гомера царя Одиссея, куда он вернулся после Троянской войны и десятилетнего путешествия.