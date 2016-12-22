ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,01 66,83 EUR Нал. 78,24 76,92 USD Бирж. 67,61 +0,50 EUR Бирж. 77,72 +0,63 USD ЦБ. 67,18 -0,00 EUR ЦБ. 77,35 +0,63 EUR/USD 1,15 +0,00 BTC/USD Бирж. 6428,83 -41,17 IMOEX 2273,34 +0,04% RTSI 1059,53 -0,55% Brent 72,64 +0,69% DJIA 25758,69 +0,35% Nasdaq 7821,01 +0,06%
Премьер Греции заявил о завершении долговой одиссеи
Лента новостей
Глава «Натали Турс» назвал сумму для возобновления деятельности компании 15:06, Бизнес Бизнес без опасности: как изменились атаки хакеров и кто стал мишенью 15:05, РБК и Microsoft Швейцарские фермеры задумались об уменьшении размеров своих коров 15:03, Бизнес «Росатом» представил устройство против боевых морских животных 15:03, Технологии и медиа Виноделы Крыма сообщили о сбое в ЕГАИС 14:58, Бизнес Пространство для работы: три необычных офиса Москвы 14:55, Партнерский материал В Кремле сочли голословными обвинения Microsoft по вмешательству в выборы 14:53, Политика Кремль прокомментировал слова Трампа об условиях для снятия санкций 14:46, Политика Власти рассказали о непригодной для еды рыбе во всех московских водоемах 14:45, Общество Кудрин нашел в ФНБ средства лишь на один экономический кризис 14:39, Экономика США при Трампе заморозили «сотни миллионов» российских долларов 14:35, Экономика Частные инвестиции помогают развивать инфраструктуру для пожилых людей 14:30, РБК и Сбербанк Сенатор назвала число отдохнувших в 2018 году в Крыму граждан Украины 14:26, Политика В Госдуму поступили 100 поправок к законопроекту о пенсионном возрасте 14:18, Общество Кудрин призвал добиваться роста пенсии до 70% от зарплаты 13:59, Экономика Покупка квартиры с использованием маткапитала: в чем может быть опасность 13:57, Недвижимость Надо ли дружить с коллегами — мнение психолога 13:56, Партнерский материал Премьер Греции заявил о завершении долговой одиссеи 13:52, Общество Автор бестселлера о миллениалах — о том, как выжить в эпоху поколения Y 13:46, Стиль Эксперты предложили повысить минимальную цену на коньяк и шампанское 13:43, Общество В Швеции после столкновения с птицей разбился истребитель 13:42, Общество Подорожают ли криптовалюты: SEC примет решение по поводу ETF 13:40, Крипто На «Армии-2018» показали способный управлять дронами «Ночной охотник» 13:31, Технологии и медиа Надежность или доходность: выбираем что-то одно или есть золотая середина 13:25, РБК и Сбербанк Порошенко назвал образование ключом к европейскому будущему Украины 13:22, Политика В ООН опровергли слова Лаврова о «секретной директиве» по Сирии 13:20, Политика Названы самые популярные автомобили в мире 13:06, Авто Государство привлекает частных инвесторов в сферу образования 12:58, РБК и Сбербанк
Премьер Греции заявил о завершении долговой одиссеи
Общество, 13:52
0
Премьер Греции заявил о завершении долговой одиссеи

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил о завершении восьмилетней долговой одиссеи. Об этом он сказал во время телевизионного обращения, с которым он символически обратился с острова Итака, передает Reuters.

«Итака будет ассоциироваться с окончанием современной одиссеи, которая оказалась очень трудной для греческого народа», — сказал Ципрас.

«Мы не говорим, что все проблемы решены, потому что мы вышли из кризиса, мы не будем праздновать. Но это знаменательный день, и нам удастся выйти из-под жесткого контроля», — приводит агентство слова заместителя министра экономики Алексиса Харициса.

Греция вышла из-под внешнего управления иностранных кредиторов
Политика

О начале одиссеи, связанной с долговым кризисом, в апреле 2010 года заявил занимавший тогда пост премьер-министра Греции Йоргос Папандреу. «Мы находимся на трудном пути новой одиссеи для Греции и для греческого народа. Но мы знаем путь на Итаку», — говорил он.

20 августа Европейский стабилизационный механизм (ESM) объявил об успешном завершении третьей программы макрофинансовой помощи Греции и выходе страны из-под внешнего управления иностранных кредиторов.

За последние три года страна получила €61,9 млрд на макроэкономическую помощь и рекапитализацию своих банков. Помимо этого, в период с 2012 по 2015 год Европейский фонд финансовой стабильности (EFSF) предоставил Греции €141,8 млрд в виде займов. Общая сумма, предоставленная двумя фондами, составила €203,77 млрд. Афины должны будут погасить этот кредит в течение более чем 30 последующих лет.

Остров Итака — родина героя поэмы Гомера царя Одиссея, куда он вернулся после Троянской войны и десятилетнего путешествия.

Теги: Греция , Греческий кризис , Одиссея
Главное
США при Трампе заморозили «сотни миллионов» российских долларов Экономика
Материалы по теме
Греция вышла из-под внешнего управления иностранных кредиторов Политика
Греция получила последние €15 млрд помощи от Еврогруппы Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter