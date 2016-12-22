Медведев добавил по одному заместителю главам четырех министерств

Глава правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление об увеличении числа заместителей у министров транспорта, сельского хозяйства, здравоохранения, строительства и ЖКХ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Каждому из министров разрешено иметь на одного заместителя больше, чем раньше. В результате число заместителей главы Минтранса выросло до восьми человек, главы Минсельхоза — до девяти человек, глав Минстроя и Минздрава — до семи человек.

В конце июля бывшего командующего войсками в Сирии и войсками Западного военного округа (ЗВО) Андрея Картаполова назначили замминистра обороны России и начальником главного военно-политического управления Вооруженных сил. Также премьер-министр Дмитрий Медведев назначил Наталью Бочарову заместителем министра науки и высшего образования.