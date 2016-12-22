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Южная Корея уберет часть постов охраны на границе с КНДР
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Южная Корея уберет часть постов охраны на границе с КНДР
Политика, 12:57
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Южная Корея уберет часть постов охраны на границе с КНДР

Южная Корея постепенно уберет около 10 пограничных постов, расположенных в демилитаризованной зоне на границе с Северной Кореей. Об этом сообщил министр обороны Южной Кореи Сон Ён Му, передает агентство Yonhap.

Это решение принято в рамках договоренностей между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином о демонтаже демилитаризованной зоны на границе между двумя странами, достигнутых во время апрельского саммита. Зона, разделяющая Корейский полуостров примерно на две равные части, должна быть превращена «в подлинную зону мира», договорились лидеры двух Корей.

Между севером и югом: как устроена демилитаризованная зона в Корее Еще 6 фото
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Сон Ён Му отметил, что снятие постов будет проведено на экспериментальной основе, и не назвал конкретный срок для реализации этих мер, однако отметил, что КНДР также предпринимает шаги в этом направлении. «Это значит, что сначала мы выведем один или два охранных поста, а затем и другие», — сказала Сон Ён Му на заседании комитета обороны Национального собрания Южной Кореи.

По его словам, сначала будут выведены пограничные силы, расположенные в пределах километровой зоны от границы в КНДР.

В начале июля между военными моряками Южной Кореи и КНДР впервые за десять лет состоялся сеанс радиосвязи. Коммуникацию, прерванную в 2008 году, возобновили для координации действий и предотвращения инцидентов.

Исторические переговоры лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина прошли в конце апреля. Они встретились в демилитаризованной зоне между странами и подписали по итогам саммита совместную декларацию, предусматривающую, в частности, заключение мирного договора между странами.

Теги: Северная Корея , Южная Корея , госграница
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