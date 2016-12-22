Северная и Южная Кореи возобновили радиосвязь между военными кораблями

Между военными моряками Южной Кореи и КНДР впервые за десять лет состоялся сеанс радиосвязи. Коммуникацию возобновили для координации действий и предотвращения инцидентов

Фото: Kim Jae-hwa / Reuters

Военные моряки Южной и КНДР впервые за последние 10 лет возобновили использование радиосвязи для координации действий и предотвращения инцидентов во время плавания, особенно в Желтом море. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на сообщение Минобороны Южной Кореи.

Во время 9-часового тестового сеанса связи южнокорейское военно-морское судно связалось с северокорейским патрульным катером, который немедленно ответил на вызов, уточнили в министерстве.

В Сеуле пояснили, что коммуникации между военными моряками двух стран были прерваны в мае 2008 года, когда Север перестал отвечать на все южнокорейские звонки, которые производились через глобальную сеть связи торгового флота.

В конце апреля состоялись исторические переговоры лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, которые подписали по итогам саммита совместную декларацию, предусматривающую, в частности, заключение мирного договора между странами.

Кроме того, декларация предусматривает совместную работу двух стран над полной денуклеаризацией Корейского полуострова. «Южная и Северная Корея подтвердили свою общую цель — добиться безъядерного Корейского полуострова путем полной денуклеаризации», — говорилось в документе.

12 июня в Сингапуре Ким Чен Ын провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Уже 14 июня Трамп заявил, что хочет «как можно скорее» вывести американских военных с Корейского полуострова. «Мне бы хотелось вывести войска как можно скорее, потому что нам это стоит больших денег», — сказал тогда Трамп.

Позже президент Трамп назвал Ким Чен Ына великим переговорщиком и выразил уверенность в денуклеаризации Северной Кореи. «У нас хорошая химия вместе. Мы отлично ладим. Он умный, твердый парень. Он великий переговорщик», — заявил Трамп.