«Стройтрансгаз» построит инфраструктуру в порту Геленджик

Компания «Стройтрансгаз», подконтрольная бизнесмену Геннадию Тимченко, построит комплекс береговой и морской инфраструктуры в морском порту города Геленджика. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Документ опубликован на сайте правовой информации.

Как отмечается в документе, контракт на строительство объектов будет заключен между «Стройтрансгазом» и Росморречфлотом.

Представитель Росморречфлота сказал РБК, что портовая инфраструктура создается как часть новой туристско-рекреационной зоны Геленджика.

В начале июля стало известно, что «Стройтрансгаз» получила контракт на реконструкцию дороги в городе Жуковский в Подмосковье. Сумма соглашения составит 6,66 млрд руб. В Минтрансе сообщили, что контракт планировалось подписать 9 июля. Всего «Стройтрансгаз» должен отремонтировать 2,7 км дороги.