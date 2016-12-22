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Компания Тимченко расширит дорогу в Жуковском за 6,66 млрд руб.
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Компания Тимченко расширит дорогу в Жуковском за 6,66 млрд руб.
Бизнес, 13:48
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Компания Тимченко расширит дорогу в Жуковском за 6,66 млрд руб.
Компания «Стройтрансгаз» Геннадия Тимченко получила контракт стоимостью 6,66 млрд руб. на реконструкцию дороги в подмосковном Жуковском. Ее планируется довести до параметров общегородской магистрали
Геннадий Тимченко (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Компания «Стройтрансгаз», подконтрольная бизнесмену Геннадию Тимченко, получила контракт стоимостью 6,66 млрд руб. на реконструкцию автомобильной дороги (улица Туполева) в подмосковном Жуковском, следует из материалов закупки. Компания оказалась единственным претендентом на конкурсе, организованном подмосковными властями.

Представитель «Стройтрансгаза» сообщил РБК, что подписание контракта планируется в ближайшее время. В пресс-службе подмосковного Минтранса уточнили, что контракт со «Стройтрансгазом» будет подписан после 9 июля, и подрядчик приступит к работе.

«Стройтрансгаз» должен реконструировать участок дороги длиной 2,7 км от транспортной развязки на пересечении ул. Туполева и Туполевского шоссе до моста через реку Хрипань. Предполагается, что этот отрезок улицы Туполева будет реконструирован до параметров магистрали общегородского значения с непрерывным движением. Дорога будет расширена с двух до четырех-шести полос, построена двухуровневая развязка, пять надземных пешеходных переходов, а под площадью Громова, через которую идет ул. Туполева, будет проложен тоннель. Работы должны быть завершены в 2020 году.

Ул. Туполева — продолжение подъезда к Жуковскому от Москвы от автодороги М-5 «Урал», строительство которого завершилось в 2013 году. Далее трасса должна была протянуться по улице Туполева в сторону Раменского, но строительство было заморожено. В апреле 2018 года губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что реконструкция ул. Туполева все же необходима для ликвидации «бутылочного горла» и пропуска автомобильных потоков из Москвы. К 2035 году интенсивность движения на отрезке Туполевское шоссе — площадь Громова — улица Муромская (первая часть участка, который будет реконструировать «Стройтерансгаз») составит 5160 машин в час, а на отрезке улица Муромская — граница Жуковского до моста через Хрипань — 4330 машин в час, сообщили РБК в пресс-службе подмосковного Минтранса. Это может привести к пробкам, если дорога не будет расширена, предупреждают в ведомстве: «Уровень загрузки и пропускная способность существующей улицы Туполева, имеющей по одной полосе движения в каждую сторону, не позволяет обеспечить должную транспортную доступность для пользователей объектов социального, жилого, культурного, научно-технического, промышленного и иного назначения, находящихся на территории Жуковского и прилегающих территориях, с учетом их дальнейшего развития».

6,66 млрд руб. — нормальная сумма для такого дорожного проекта, и выглядит она вполне привлекательно для потенциальных подрядчиков, отмечает руководитель исследовательской группы компании InfraONE Александра Галактионова. «Стройтрансгаз» часто участвует в проектах по реконструкции дорог в Московской области, напоминает она. В июле 2017 года компания выиграла конкурс на строительство транспортных развязок на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе в Красногорском районе стоимостью 4,4 млрд руб., следует из данных СПАРК. Компания также готовит территорию для реконструкции Каширского шоссе (0–4,4 км), объем контракта — 950 млн руб.

На рынке подрядчиков — кризис, добавляет Галкатионова. Для более мелких компаний с выручкой меньше 1–2 млрд руб. контракты на 4 млрд руб. неподъемны, а после волны банкротств 2014–2015 годов подрядчиков со средним масштабом бизнеса почти не осталось, указывает она.

Автор: Валерия Комарова.
Теги: «Стройтрансгаз» , Жуковский , дорожное строительство
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