В Самаре из-за короткого замыкания в ТЦ эвакуировали 500 человек

В Самаре из торгового центра «Империя-2» эвакуировали 500 человек из-за короткого замыкания. Об этом сообщили источники в экстренных службах «РИА Новости» и ТАСС.



Как рассказал источник ТАСС, короткое замыкание произошло в вентиляционной шахте. Возгорания в результате инцидента не последовало. Собеседник агентства отметил, что в результате произошедшего никто не пострадал.



Источник «РИА Новости» рассказал, что задымление в ТЦ было сильным. В настоящий момент в здании торгового центра проводится проверка и проветривание помещений. Очевидцы рассказали местному порталу «63.ru», что в ТЦ пахло паленой проводкой, а также они заметили дым в корпусе, который был построен недавно.



После того как при пожаре в Кемерово в торговом центре «Зимняя вишня» погибли 64 человек, в России начали проводить проверки объектов массового скопления людей. В ходе проверок МЧС выявило, что более чем у половины ТЦ и кинотеатров есть «очень серьезные нарушения».