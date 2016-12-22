На Крымском мосту зафиксировали новый рекорд по интенсивности движения

За прошедшие сутки по Крымскому мосту проехали более 33 тыс. автомобилей в обе стороны, что стало новым рекордом интенсивности движения по мосту. Об этом заявили в ФКУ Упрдор «Тамань», сообщает «Интерфакс».

Из 33,3 тыс. автомобилей, проехавших по мосту 12 августа, почти 18 тыс. направлялись в сторону Крыма.

Предыдущий рекорд был установлен 6 августа, когда по мосту в обе стороны проследовали 32 тыс. транспортных средств.

Мост рассчитан на поток в 40 тыс. автомобилей в сутки.

Строительство Крымского моста началось в 2015 году. В мае 2018 года было открыто движение по автомобильной части 19-километрового перехода. Осенью по мосту будет запущено движение грузового транспорта. В 2019 году начнется движение по железнодорожной части перехода.



