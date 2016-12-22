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СК предъявил обвинение экс-чиновнице по делу о пожаре в Ростове-на-Дону
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СК предъявил обвинение экс-чиновнице по делу о пожаре в Ростове-на-Дону
Общество, 11:18
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СК предъявил обвинение экс-чиновнице по делу о пожаре в Ростове-на-Дону

Следствие предъявило обвинения бывшему заместителю главы администрации Пролетарского района Ростова-на-Дону, начальнику Восточного РЭС филиала ОАО «Донэнерго» Ростовские городские электрические сети и старшему мастеру производственного участка по делу о пожаре в августе 2017 года. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СК.

Отмечается, что замглавы администрации предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 293 УК (халатность), начальнику филиала «Донэнерго» и старшему мастеру — по ч. 2 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности) и ст. 168 УК (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности).

Следствие установило, что очаг пожара находился в балке на территории домовладения. Перед пожаром произошло короткое замыкание проходящих над балкой проводов ЛЭП, при эксплуатации которых было допущено нарушение требований. Оно привело к перехлесту проводов, образованию искр, короткому замыканию и возгоранию свалки бытового мусора, которая длительное время не убиралась. Версия об умышленном поджоге не была подтверждена.

Крупный пожар в Ростове-на-Дону Еще 10 фото
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Пожар в Ростове-на-Дону произошел 21 августа 2017 года. В результате были повреждены и уничтожены 125 частных домов и 39 квартир в восьми многоквартирных домах.

Теги: Пожар , Ростов-на-Дону , расследование
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