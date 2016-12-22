В Москве перекроют движение около мечетей из-за Курбан-байрама

В Москве 21 августа перекроют улицы вблизи мечетей в связи с празднованиями мусульманского праздника Курбан-байрам, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

С 04:00 до 11:00 мск около Московской соборной мечети будет перекрыто движение транспорта на улицах Дурова, Щепкина (от Самарской улицы до Садового кольца), Мещанской, Гиляровского (от Карельского переулка до Садового кольца), в Капельском переулке (от проспекта Мира до улицы Гиляровского). Кроме того, перекрыт окажется съезд с Садового кольца на Олимпийский проспект.

В районе Исторической мечети перекроют Большую Татарскую улицу, Старый и Малый Толмачевские переулки, Климентовский и Озерковский переулки, Минскую улицу.

В районе Бутово с 05:00 до 09:00 мск ограничат движение от улицы Академика Глушко до улицы Грина.

Рядом с мечетью «Ярдям» перекроют крайнюю левую полосу улицы Хачатуряна с отменой остановки городского транспорта «Новый Иерусалим».

В прошлом году в праздновании Курбан-байрама в Москве приняли участие около 200 тыс. верующих. Они собрались для утренней проповеди в столичных мечетях. Безопасность обеспечивали сотрудники полиции совместно с Росгвардией. По официальным данным, нарушений не было.

Курбан-байрам — праздник жертвоприношения. Он является кульминацией хаджа — паломничества правоверных мусульман в священный город Мекку. В этот день они должны побить Сатану камнями в долине Мина и обойти семь раз священный камень Кааба.