Минюст США обвинил двух иранцев в шпионаже

В США двух граждан Ирана обвинили в шпионаже в пользу иранского правительства. Об этом сообщается на сайте американского Министерства юстиции.



Как отмечается в сообщении, обвинения были выдвинуты против Ахмадрезы Мохаммади-Дустдара, который является гражданином США и Ирана, и иранца Маджиду Гобани, проживающего в Калифорнии. В американском ведомстве полагают, что они собирали информацию о гражданах США и американцах, которые были членами Организации моджахедов иранского народа.

По данным Минюста, Мохаммади-Дустдара прибыл в США в июле 2017 года с целью собрать информацию о лицах, которых в Иране считают «врагами режима», а также о действиях Израиля и еврейских общин. В этом же месяце иранец начал наблюдать за еврейским институтом в Чикаго. Также он фотографировал здания, которые использовались для охраны этой организации. В сентябре 2017 года второй обвиняемый Гобани посетил в Нью-Йорке акцию «Организации моджахедов иранского народа», где также делал фотографии тех, кто принимал в ней участие.В декабре 2017 году Мохаммади-Дустдар вышел на контакт с Гобани. Он заплатил ему $2 тыс. наличными, а тот, в свою очередь отдал 28 фотографий. Фотографии и чек были найдены в багаже Мохаммади-Дустдара во время обыска в аэропорту Нью-Йорка, когда он хотел вернуться в Иран. Минюст США также назвал двух иранцев иностранными агентами, которые «нелегально действовали в Соединенных Штатах» без соответствующего уведомления американских властей.