По президентскому дворцу в Кабуле нанесли ракетный удар

В Кабуле с помощью ракет обстреляли дворец президента и правительственный квартал, сообщает Tolo News и подтверждает Reuters со ссылкой на очевидцев. Удар был нанесен во время выступления президента по случаю Курбан-байрама.

Несколько взрывов были слышны в «зеленой зоне» Кабула — охраняемом районе, где расположены правительственные здания и дипломатические представительства. Источник Tolo News в силовых структурах сообщил, что ракеты были запущены из-за пределов города, несколько из них разорвались неподалеку от резиденции президента Афганистана. Информация о пострадавших отсутствует.

Атака произошла спустя два дня, после того как глава страны Ашраф Гани объявил о наступлении перемирия с «Талибаном» (запрещенная в России террористическая группировка).

«Есть отдельные группы, которые продолжают насилие и совершают обстрелы, они не могут остановить развитие народа Афганистана», — цитирует Tolo News слова Ашафа Гани, прокомментировавшего обстрел.

В августе в Афганистане произошла серия крупных террористических атак. Так, на северо-западе страны произошла атака боевиков «Талибана» на военную базу, в результате которой погибли по меньшей мере 17 человек. 15 августа террорист-смертник под видом студента вошел в академию в Кабуле и произвел подрыв. В результате погибли 48 человек, 67 получили ранения.