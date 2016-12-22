СМИ узанали о 17 погибших военных в Афганистане при атаке талибов на базу

В Афганистане в северо-западной провинции Фарьяб при атаке боевиков запрещенной в России террористической организации «Талибан» на военную базу погибли 17 военнослужащих, 25 пострадали. Об этом сообщили источники Tolo News.



Как отмечается в сообщении, боевикам удалось занять несколько военных баз в регионе. Собеседник агентство сообщил, что солдаты и офицеры внутри базы находятся в осаде, и если подкрепления не прибудут они все погибнут.



Местные власти обвинили правительство Афганистана в халатности, а также заявили, что базу осаждают на протяжении нескольких дней, и не смотря на все призывы о помощи, они остаются без ответа. В администрации провинции отметили, что на базе находится много оборудования, и если талибы возьмут его, то будут представлять угрозу для северных территорий. В Минобороны Афганистана подтвердили, что были столкновения у базы, но не уточнили были бы потери.

Агентство Al-Jazeera сообщает, что на протяжении нескольких дней идут бои между боевиками и вооруженными силами за город Газни, который находится юго-западнее Кабула и через который проходит дорога на Кандагар. Как отмечает агентство, в результате погибли десятки человек. Местные политики сообщили, что боевики захватили большую часть города, в том числе дом правительства, полицейский штаб и офис, где располагалась разведка. Штаб американских военных в Афганистане сообщил, что в воскресенье по городу были нанесены четыре авиаудара, а в субботу — пять.