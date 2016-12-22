Военный вертолет экстренно приземлился на парковке бара в США
Общество, 03:37
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Военный вертолет экстренно приземлился на парковке бара в США
Тяжелый военно-транспортный вертолет Boeing CH-47 Chinook совершил экстренную посадку на парковке бара в американском городе Фестус, штат Миссури. Об этом сообщает телеканал Fox.
Инцидент произошел около 14.00 по местному времени (21.00 мск). Вертолет приземлился возле бара Taytro's, который расположен между шоссе А и шоссе 61.
Пилот был вынужден экстренно сесть из-за неблагоприятных погодных условий. В результате инцидента никто не пострадал.
Как отмечает телеканал, группа из четырех военных вертолетов направлялась из Калифорнии в Коннектикут, однако из-за сильных порывов ветра и дождя один из них был вынужден совершить экстренную посадку.