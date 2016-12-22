Диск Eagles обошел Thriller Джексона и стал самым продаваемым в истории

Сборник американской рок-группы Eagles стал самым продаваемым музыкальным альбомом в истории, опередив пластинку Thriller Майкла Джексона. Таким образом, Eagles возглавила рейтинг авторов самых раскупаемых альбомов за всю историю. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на Ассоциацию звукозаписи Америки.
В организации рассказали, что речь идет о сборнике Eagles Their Greatest Hits 1971-1975, который вышел в начале 1976 года. До этого самым продаваемым альбомом всех времен считался Thriller американского поп-исполнителя Майкла Джексона.
В Ассоциации пояснили, что рейтинг учитывает число прослушиваний альбомов на сервисах потокового видео через интернет. С учетом этого показателя сборник Eagles завоевал статус платинового 38 раз, в то время как диск Джексона получал аналогичный статус 33 раза.
На третьем месте рейтинга также расположилась пластинка Eagles под названием Hotel California, вышедшая в декабре 1976 года. Она получила статус платинового 26 раз.