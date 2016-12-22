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Обрушение моста в Генуе попало на запись камер видеонаблюдения
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Обрушение моста в Генуе попало на запись камер видеонаблюдения
Общество, 20 авг, 23:21
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Обрушение моста в Генуе попало на запись камер видеонаблюдения

Момент обрушения автодорожного моста в итальянской Генуе попал на запись двух камер видеонаблюдения, установленных под мостом, где находятся автомагистраль и жилые дома. Видео, предоставленное Финансовой гвардией Италии, опубликовала газета Il Fatto Quotidiano.

Видео: russian.rt.com

На записи видно, что в момент обрушения шел сильный дождь. За несколько мгновений до происшествия на дороге, расположенной под мостом, происходит активное движение транспорта.

Также на кадрах можно увидеть, что на том месте, куда упали бетонные обломки моста, работали сотрудники коммунальных служб и несколько уборочных машин. При этом после обрушения видно, что коммунальщикам удалось спастись.

Министерство транспорта Италии полгода знало о проблемах с мостом в Генуе
Общество

Автомобильный мост Моранди в Генуе обрушился во вторник, 14 августа. Один из его пролетов рухнул, когда на нем находилось более 35 автомобилей. Как полагают в итальянской прокуратуре, причиной крушения мог стать человеческий фактор. К настоящему моменту известно о 43 погибших в результате обрушения моста.

Мост Моранди был построен в 1967 году и назван в честь спроектировавшего его инженера Риккардо Моранди. Последний является автором еще одного моста в городе Беневенто. После трагедии в Генуе он был закрыт.

Теги: обрушение моста , Италия , видеозапись
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