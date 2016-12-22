Житель Калифорнии обвинил Google в слежке за передвижениями пользователей

Житель Калифорнии Наполеон Патаксил подал иск к компании Google, обвинив ее в незаконном сборе информации о передвижениях пользователей, передает Reuters со ссылкой на материалы суда.

В своей жалобе Патаксил указал, что Google сообщает своим пользователям, что они могут отключить функцию «история местоположений», в которой сохраняются их передвижения, однако даже в этом случае компания продолжает собирать информацию.

По словам Патаксила, Google незаконно собирала данные о его перемещениях как в случае, когда он пользовался смартфоном на операционной системе Android, так и после того, как он перешел на iPhone. Мужчина надеется, что к его жалобе присоединятся другие пострадавшие и вместе они смогут подать коллективный иск к Google.

Патаксил не уточнил, какую сумму он рассчитывает получить от Google в качестве компенсации.

На сайте Google уточняется, что функция «история местоположений» позволяет компании собирать статистику о качестве связи и помогает точнее определять, где находится пользователь. При этом, как отмечает Reuters, некоторые данные могут попадать в Googlе не через «историю местоположений», а из-за работы с другими сервисами компании, в том числе поисковой системой и онлайн-картами.

О том, что Google продолжает собирать данные, несмотря на отключение соответствующей функции, агентство Associated Press сообщило 13 августа. Согласно его исследованию, это стало возможным из-за того, что сервисы компании автоматически сохраняют информацию о передвижениях.

Такие данные она получает, например, при входе в Google Maps или поиск. В качестве подтверждения агентство показало карту перемещений специалиста Центра политики в области информационных технологий Гюнеша Акара, который выключил «историю местоположений» и три дня пользовался смартфоном. В результате в его аккаунте сохранились данные о поездках.