ФАС возбудила дела из-за заниженных цен на СМС для госбанков

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дела в отношении операторов «большой четверки», которые не устранили выявленные ранее нарушения антимонопольного законодательства, связанные с разницей тарифов на рассылку СМС для банков. Об этом сообщается на сайте ФАС.

В июне было установлено, что цены на СМС для государственных банков у ПАО «МегаФон», ПАО «МТС», ООО «Т2 Мобайл» и ПАО «ВымпелКом» ниже, чем для частных. ФАС предупредила операторов об этом и обязала устранить дискриминационные условия в течение 14 дней после получения предупреждения.

Из-за того что нарушения не устранили в установленный период, ФАС возбудила против операторов «большой четверки» дела по признакам «создания условий дискриминации» (п. 8 ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции).​

Комиссия ведомства рассмотрит их в сентябре.

Помимо более выгодных условий для госбанков, ФАС заинтересовало решение ПАО «ВымпелКом» отменить возможность транслитерации СМС-сообщений с кириллицы на латиницу, из-за чего СМС-рассылки могли подорожать в два раза. В отношении ПАО «ВымпелКом» дело также возбудили по признакам нарушения п. 3, 8 ч. 1 ст. 10 Закона о защите

конкуренции.