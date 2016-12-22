ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,92 66,61 EUR Нал. 77,60 76,12 USD Бирж. 67,15 +0,12 EUR Бирж. 76,81 +0,11 USD ЦБ. 67,18 +0,31 EUR ЦБ. 76,72 +0,54 EUR/USD 1,14 +0,00 BTC/USD Бирж. 6444,22 -6,88 IMOEX 2270,90 +0,70% RTSI 1065,29 +1,19% Brent 72,59 +1,23% DJIA 25771,88 +0,40% Nasdaq 7800,14 -0,21%
Apple удалила 25 тыс. приложений с азартными играми из App Store в Китае
Лента новостей
Джихан Ву, Bitmain: ICO — неустойчивый пузырь, он лопнет 17:28, Крипто Молдавия решила не заключать новый контракт с «Газпромом» 17:28, Бизнес Сотрудников Deutsche Bank призвали отказаться от командировок 17:25, Бизнес Суд арестовал замдиректора РКК «Энергия» по делу об откате на ₽31,6 млн 17:22, Общество Падение курса лиры спровоцировало рост спроса на турецкую недвижимость 17:17, Бизнес Народ против: почему калифорнийские присяжные не поверили Monsanto 17:16, Мнение Как построить бизнес на оказании коммунальных услуг 17:14, РБК и Сбербанк СК рассказал детали нападения на полицейских в Чечне 17:06, Общество Прокуратура не нашла подстрекательства в «деле «Нового величия» 16:55, Общество «Единая Россия» попросит Медведева вернуться к теме накопительных пенсий 16:53, Общество «Единая Россия» поручила отменить пенсионные льготы думцев и сенаторов 16:45, Общество Apple удалила 25 тыс. приложений с азартными играми из App Store в Китае 16:39, Технологии и медиа Где найти места с картин Моне, Ван Гога и Ренуара 16:35, Стиль Китайский концерн CCCC проведет работы для «Звезды» за 15,3 млрд руб. 16:28, Бизнес В Киеве заявили об отсутствии планов «возврата» Крыма военным путем 16:25, Политика Кадыров рассказал про цель напавших на полицейских в Чечне 16:24, Общество Лавров сообщил о «секретной директиве» ООН по сирийской экономике 16:18, Политика Венесуэла девальвировала боливар на 96% 16:17, Экономика Что будет с EOS: стартап запустил новую платформу 16:10, Крипто В Чечню из Сирии вернулись двести военных полицейских 15:55, Общество «Транснефть» избавилась от валютного долга 15:54, Бизнес Мосгорсуд признал законным арест сестер Хачатурян 15:52, Общество Главные модные тренды осени-зимы — 2018 15:50, Спецпроект РБК PINK Турчак назвал «не вопросом для дискуссий» сохранение госпенсий 15:47, Политика Вице-президент «Роснефти» по правовым вопросам ушла в отставку 15:44, Бизнес PepsiСo купит производителя аппаратов для домашней газировки за $3,2 млрд 15:43, Бизнес Lada Vesta стала самым продаваемым отечественным автомобилем 15:31, Общество Государство привлекает частных инвесторов в сферу образования 15:14, РБК и Сбербанк
Apple удалила 25 тыс. приложений с азартными играми из App Store в Китае
Технологии и медиа, 16:39
0
Apple удалила 25 тыс. приложений с азартными играми из App Store в Китае

Компания Apple удалила из магазина приложений App Store в Китае 26 тыс. приложений с азартными играми, передает The Wall Street Journal.

«Приложения с азартными играми незаконны и запрещены в китайском App Store. Мы уже удалили многие приложения и разработчиков, пытающихся распространять такие незаконные приложения в App Store, и стараемся обнаружить подобные им и удалить их из магазина», — приводит издание слова представителя компании.

Со ссылкой на данные Центрального телевидения Китая (CCTV) издание сообщает, что все уже скачанные и установленные приложения продолжат работать.

Ранее компания Apple удалила из iTunes и приложения «Подкасты» подкасты о «теориях заговора» сайта Infowars конспиролога Алекса Джонса. В частности, были удалены выпуски программы War Room и Alex Jones Show.

Теги: Apple , приложения
Главное
Вице-президент «Роснефти» по правовым вопросам ушла в отставку Бизнес
Материалы по теме
Австралийский школьник взломал серверы Apple Технологии и медиа
Apple удалила из iTunes подкасты Infowars о «теориях заговора» Технологии и медиа
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter