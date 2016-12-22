Apple удалила 25 тыс. приложений с азартными играми из App Store в Китае

Компания Apple удалила из магазина приложений App Store в Китае 26 тыс. приложений с азартными играми, передает The Wall Street Journal.
«Приложения с азартными играми незаконны и запрещены в китайском App Store. Мы уже удалили многие приложения и разработчиков, пытающихся распространять такие незаконные приложения в App Store, и стараемся обнаружить подобные им и удалить их из магазина», — приводит издание слова представителя компании.
Со ссылкой на данные Центрального телевидения Китая (CCTV) издание сообщает, что все уже скачанные и установленные приложения продолжат работать.
Ранее компания Apple удалила из iTunes и приложения «Подкасты» подкасты о «теориях заговора» сайта Infowars конспиролога Алекса Джонса. В частности, были удалены выпуски программы War Room и Alex Jones Show.