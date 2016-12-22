PepsiCo выбрала нового главу компании

PepsiCo сменила своего руководителя. Новым генеральным директором стал Рамон Лагуарта, говорится в сообщении компании. Отмечается, что такое решение совет директоров PepsiCo принял единогласно.

Индра Нуйи, которая является главой компании на протяжении 12 лет, уйдет в отставку 3 октября. Однако до начала 2019 года она останется председателем правления PepsiCo, чтобы «обеспечить плавный и мягкий переход».

«Руководство PepsiCo было для меня честью, и я горжусь всем, что мы сделали за последние 12 лет в продвижении интересов не только акционеров, но и всех наших партнеров», — приводятся в сообщении слова Нуйи.

Она добавила, что Лагуарта является тем человеком, который будет «развивать успех компании». Нуйи полагает, что у него есть глубокое понимание меняющихся предпочтений потребителей и других тенденций, а также умение в них ориентироваться.

Рамон Лагуарта работает в PepsiCo 22 года. С сентября 2017 года он занимает пост президента компании, который отвечает за глобальную деятельность, корпоративную стратегию, общественную политику и государственную сферу. Ранее он также был главой подразделения PepsiCo в Европе и Центральной Африке.