Боевики «Талибана» похитили пассажиров трех автобусов в Афганистане

Боевики запрещенного в России движения «Талибан» похитили пассажиров из трех автобусов в северной провинции Кундуз в Афганистане, сообщает Reuters со ссылкой на представителя губернатора Эсматулла Муради.

«Автобусы были остановлены боевиками, пассажиры были вынуждены покинуть транспортное средство, и их увезли в неизвестном направлении», — сообщил он.

Член провинциального совета в Кундузе Сайед Ассадулла Садат рассказал, что в автобусах могли находиться от 300 до 400 человек, так как люди взяли отпуск на время Курбан-байрама и многие из них ехали к семьям в Кабул.

«Автобусы были заполнены людьми, и, возможно, в автобусах были солдаты и полицейские», — сказал он.

Представитель талибов по телефону подтвердил причастность группировки к захвату заложников. «Мы решили захватить автобусы, после того как узнали, что в них едут мужчины, работающие в афганских силах безопасности», — сообщил он. Представитель «Талибана» заявил, что боевики отпустят мирных граждан, но оставят в плену сотрудников сил безопасности.

Накануне президент Афганистана Ашраф Гани объявил о прекращении огня с талибами, чтобы отметить праздник Курбан-байрам.

