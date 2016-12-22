Роспотребнадзор зафиксировал снижение смертности от отравления алкоголем

Количество смертей среди россиян от случайного отравления алкоголем уменьшилось на 20% после приостановки розничной торговли спиртосодержащими жидкостями, сообщает Роспотребнадзор.

В декабре 2016 года главный санитарный врач России приостановил розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией, а также спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами.

«С момента введения указанных мер отмечается снижение на 20% количества смертей с 8283 до 6789 случаев, связанных со случайным отравлением алкоголем», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, с момента запрета продажи такой продукции снизились в 25 раз. При этом в новогодние праздники 2018 года количество отравлений от алкоголя уменьшилось в 3,7 раза. В 2016 году зафиксировали 2,5 тыс. случаев отравления, а в 2018 году — 677. В то же время количество летальных исходов снизилось с 641 до 46 случаев соответственно, то есть в 14 раз. В апреле Роспотребнадзор сообщал, что в 2017 году количество смертей от алкогольного отравления снизилось на четверть по сравнению с 2014–2015 годами.

В январе 2017 года 78 человек в Иркутске погибли от отравления спиртосодержащим концентратом для ванн «Боярышник».