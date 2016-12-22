Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,54 61,49 EUR Нал. 78,24 75,93 USD Бирж. 62,35 +0,30 EUR Бирж. 76,88 +0,33 USD ЦБ. 61,43 -0,63 EUR ЦБ. 75,75 -1,01 EUR/USD 1,23 -0,00 BTC/USD Бирж. 8076,10 -15,90 MOEX 2177,08 +0,09% RTS 1100,22 -0,39% Brent 71,55 -1,47% DJIA 24360,14 -0,50% Nasdaq 7106,65 -0,47% FTSE 7262,68 -0,03%
Смертность от отравления алкоголем в 2017 году снизилась на четверть
Лента новостей
Пожар на рынке в Нальчике локализован 10:10, Общество Экс-глава томского управления МВД стал фигурантом двух уголовных дел 10:06, Общество Бизнес запросил разъяснения Минтранса по медосмотрам доставщиков пиццы 10:00, Бизнес Новый терминал симферопольского аэропорта принял первый рейс 09:54, Общество Гендиректор Starbucks извинился после ареста в кафе двух афроамериканцев 09:44, Общество Смертность от отравления алкоголем в 2017 году снизилась на четверть 09:36, Общество Власти выделят новые частоты для скоростного интернета в самолетах 09:33, Технологии и медиа При пожаре на хлебозаводе в Кузбассе погибла женщина 09:21, Общество В Красноярске медсестра получила два года условно за фото во «ВКонтакте» 09:09, Общество Какие улицы, парки и набережные благоустроят в городах России в этом году 08:57, Недвижимость  Акции UC Rusal упали на четверть 08:41, Бизнес ЦБ отозвал лицензию у банка однокурсника Путина 08:35, Финансы WP узнала о гневе Трампа из-за числа высланных российских дипломатов 08:31, Политика В Японии арестовали школьницу по подозрению в краже $93 тыс. 08:19, Общество Минприроды предложило создать фонды для ликвидации свалок 08:01, Бизнес В Нальчике загорелся центральный городской рынок 07:57, Общество Атомные подводные лодки ТОФ устроили учебную «дуэль» на Камчатке 07:55, Общество Сменивший Тулеева на посту главы Кузбасса Цивилев уволил четырех замов 07:51, Политика Четырех жителей Хабаровска задержали за разжигание ксенофобии в соцсетях 07:33, Общество Почти 90% россиян заявили о нежелании участвовать в любых протестах 07:00, Политика Экс-директор ФБР назвал Трампа «морально непригодным» для президентства 06:46, Политика Победитель «Евровидения-2014» Кончита Вурст объявила о заражении ВИЧ 06:44, Общество Белый дом подтвердил желание Трампа «быстро» вывести войска США из Сирии 06:32, Политика В Подмосковье загорелись склады бывшего опытного завода 05:56, Общество Илон Маск рассказал о новом способе сохранения второй ступени ракеты 05:43, Технологии и медиа Акции UC Rusal упали до исторического минимума на Гонконгской бирже 05:24, Бизнес Аваков призвал мир учиться у Украины ведению гибридной войны с Россией 05:20, Политика WSJ узнала о планах Трампа нанести удар по российским силам ПВО в Сирии 04:39, Политика
Смертность от отравления алкоголем в 2017 году снизилась на четверть
Общество, 09:36
0
Смертность от отравления алкоголем в 2017 году снизилась на четверть

В 2017 году количество смертей от отравления алкоголем снизилось на четверть по сравнению с предыдущими годами. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Отмечается, что с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года число отравлений алкоголем уменьшилось в 2,8 раза (с 1,8 тыс. до 677 случаев) по сравнению с аналогичным периодом 2014–2015 годов. Количество смертей от алкогольных отравлений на новогодних праздниках снизилось в 11 раз (с 523 до 46 случаев) по сравнению с аналогичным периодом 2014–2015 годов.

С декабря 2016 года по 19 апреля 2018 года по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева была приостановлена продажа спиртосодержащей непищевой продукции. За это время были проверены более 73 тыс. торговых точек, на 2,1 тыс. объектах обнаружили запрещенную продукцию в объеме более 616 тыс. л.

Что известно о массовом отравлении «Боярышником» в Иркутске
Общество

Запрет на продажу непищевой спиртосодержащей продукции был введен, после того как в декабре 2016 года в Иркутске 78 человек погибли в результате отравления спиртосодержащим концентратом для ванн «Боярышник». После происшествия завели уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц). По данному делу арестовали 23 человек.

Теги: смертность , отравление алкоголем , «Боярышник»
Главное
Сменивший Тулеева на посту главы Кузбасса Цивилев уволил четырех замов Политика
Материалы по теме
Продавец и хозяйка магазина с «Боярышником» получили тюремные сроки Общество
В Минздраве не согласились с добавлением рвотных веществ в «Боярышник» Общество
В Беслане демонтировали нелегальный завод по производству «боярышника» Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.