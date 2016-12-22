Смертность от отравления алкоголем в 2017 году снизилась на четверть

В 2017 году количество смертей от отравления алкоголем снизилось на четверть по сравнению с предыдущими годами. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Отмечается, что с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года число отравлений алкоголем уменьшилось в 2,8 раза (с 1,8 тыс. до 677 случаев) по сравнению с аналогичным периодом 2014–2015 годов. Количество смертей от алкогольных отравлений на новогодних праздниках снизилось в 11 раз (с 523 до 46 случаев) по сравнению с аналогичным периодом 2014–2015 годов.

С декабря 2016 года по 19 апреля 2018 года по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева была приостановлена продажа спиртосодержащей непищевой продукции. За это время были проверены более 73 тыс. торговых точек, на 2,1 тыс. объектах обнаружили запрещенную продукцию в объеме более 616 тыс. л.

Запрет на продажу непищевой спиртосодержащей продукции был введен, после того как в декабре 2016 года в Иркутске 78 человек погибли в результате отравления спиртосодержащим концентратом для ванн «Боярышник». После происшествия завели уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц). По данному делу арестовали 23 человек.