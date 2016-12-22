СМИ сообщили о разработке в США комплекса радиоэлектронной борьбы

Осенью 2018 года Сухопутные войска Вооруженных сил США получат бронированные грузовики, оснащенные комплексами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщает Breaking Defence.

При необходимости мобильные комплексы можно развернуть за рубежом в условиях кризиса. На бронетранспортерах MaxxPro Dash установлена модифицированная система CREW Duke, разработчиком которой является компания SRC Inc. Первоначально система использовалась для предотвращения детонации радиоуправляемых бомб. После модернизации она может обнаруживать и глушить широкий спектр сигналов — от мобильных телефонов до каналов управления беспилотниками.

Эксперт из Центра военно-морского анализа​ Самуэль Бендетт рассказал изданию, что в российском арсенале есть множество мобильных РЭБ, которые способны развернуться за 15 минут. Он отметил, что системы успешно показали себя в Сирии. По его мнению, США идут в правильном направлении, однако потенциал на данный момент отстает от России.

В мае советник первого замгендиректора концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Владимир Михеев рассказал, что через три года Россия создаст новые комплексы РЭБ. При этом будет использоваться информация, полученная при исследовании американских крылатых ракет «Томагавк», вывезенных из Сирии.

Как отмечает «РИА Новости», Россия использует в Сирии «Леер-3», «Красуха», «Москва-1», «Зоопарк-1» и «Гармонь».