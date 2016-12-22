ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,91 66,61 EUR Нал. 77,56 76,09 USD Бирж. 67,06 +0,03 EUR Бирж. 76,60 -0,10 USD ЦБ. 66,88 -0,02 EUR ЦБ. 76,18 +0,13 EUR/USD 1,14 -0,00 BTC/USD Бирж. 6464,68 +109,78 IMOEX 2272,35 +0,76% RTSI 1066,78 +1,33% Brent 72,05 +0,47% DJIA 25669,32 +0,43% Nasdaq 7816,33 +0,13%
СМИ сообщили о разработке в США комплекса радиоэлектронной борьбы
Лента новостей
Глобальные тенденции развития ретейла в 2018 году 10:47, Потребрынок  Как стать инвестором, не имея значительного капитала, знаний и времени 10:45, РБК и Сбербанк Длительный тест Hyundai Sonata: расходы и полезные опции 10:44, Авто Прогнозы дня: неделя начнется с покупок — причин для снижений пока нет 10:43, Quote Роспотребнадзор зафиксировал снижение смертности от отравления алкоголем 10:31, Общество Как построить бизнес на оказании коммунальных услуг 10:20, РБК и Сбербанк СМИ сообщили о разработке в США комплекса радиоэлектронной борьбы 10:09, Технологии и медиа Мантуров выступил против возобновления производства «Русланов» в России 09:57, Технологии и медиа Алена Владимирская — об офисном общении, small talk и личном пространстве 09:55, Партнерский материал В Минспорте вернулись к идее лишать спортсменов призовых за допинг 09:46, Общество Греция вышла из-под внешнего управления иностранных кредиторов 09:36, Политика В Твери загорелся торговый центр 09:27, Общество Бизнес без опасности: как изменились атаки хакеров и кто стал мишенью 09:15, РБК и Microsoft Депутат украинской Рады раскритиковал планы отменить поезда в Россию 09:06, Общество В Екатеринбурге умер народный художник России Виталий Волович 08:51, Общество Неизвестные обстреляли посольство США в Анкаре 08:35, Политика Испытания новой ракеты для комплекса «Панцирь-С1М» пройдут до конца года 08:31, Технологии и медиа В России отказались от строительства собственных вертолетоносцев 08:23, Технологии и медиа «ВымпелКом» первым из операторов отменит внутрисетевой роуминг 08:01, Технологии и медиа Законодательство для онлайн-кинотеатров спустя год так и не заработало 08:00, Технологии и медиа Правительству предложили план строительства инфраструктуры на 7 трлн руб. 07:06, Экономика Жертвами новой серии землетрясений в Индонезии стали пять человек 06:56, Общество При стрельбе в Харькове погиб полицейский и пострадал охранник горсовета 06:36, Общество СМИ узнали о просьбе аграриев из регионов ограничить экспорт зерна 06:02, Экономика На Сахалине под завалами обрушившейся крыши завода нашли еще одно тело 05:58, Общество Один человек погиб при пожаре в многоэтажном доме в Москве 05:27, Общество МВД Румынии извинилось перед потерпевшими при беспорядках в Бухаресте 04:58, Общество Власти решили помочь попавшему под санкции банку Ротенбергов 04:55, Финансы
СМИ сообщили о разработке в США комплекса радиоэлектронной борьбы
Технологии и медиа, 10:09
0
СМИ сообщили о разработке в США комплекса радиоэлектронной борьбы

Осенью 2018 года Сухопутные войска Вооруженных сил США получат бронированные грузовики, оснащенные комплексами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщает Breaking Defence.

При необходимости мобильные комплексы можно развернуть за рубежом в условиях кризиса. На бронетранспортерах MaxxPro Dash установлена модифицированная система CREW Duke, разработчиком которой является компания SRC Inc. Первоначально система использовалась для предотвращения детонации радиоуправляемых бомб. После модернизации она может обнаруживать и глушить широкий спектр сигналов — от мобильных телефонов до каналов управления беспилотниками.

Эксперт из Центра военно-морского анализа​ Самуэль Бендетт рассказал изданию, что в российском арсенале есть множество мобильных РЭБ, которые способны развернуться за 15 минут. Он отметил, что системы успешно показали себя в Сирии. По его мнению, США идут в правильном направлении, однако потенциал на данный момент отстает от России.

Россия создаст комплексы РЭБ после анализа найденных в Сирии ракет США
Политика

В мае советник первого замгендиректора концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Владимир Михеев рассказал, что через три года Россия создаст новые комплексы РЭБ. При этом будет использоваться информация, полученная при исследовании американских крылатых ракет «Томагавк», вывезенных из Сирии.

Как отмечает «РИА Новости», Россия использует в Сирии «Леер-3», «Красуха», «Москва-1», «Зоопарк-1» и «Гармонь».

Теги: РЭБ , Вооруженные силы США
Главное
В России отказались от строительства собственных вертолетоносцев Технологии и медиа
Материалы по теме
Россия создаст комплексы РЭБ после анализа найденных в Сирии ракет США Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter