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Мантуров выступил против возобновления производства «Русланов» в России
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Мантуров выступил против возобновления производства «Русланов» в России
Технологии и медиа, 09:57
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Мантуров выступил против возобновления производства «Русланов» в России

Россия не испытывает острой необходимости в возобновлении производства сверхтяжелых транспортников Ан-124 «Руслан», хотя у страны есть техническая возможность вернуть самолеты в авиационный комплекс. Об этом «Интерфаксу» заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Техническая возможность возобновления производства Ан-124 у нашей авиационной промышленности присутствует, ведь большая часть комплектующих самолета выпускается в Российской Федерации, а наш опыт работ по импортозамещению позволяет уверенно решать подобные задачи», — заверил министр.

По словам главы ведомства, у России есть и вся необходимая документация на самолет, и соответствующие производственные мощности, но необходимости в строительстве новых самолетов этого класса пока нет. «Русланы», произведенные еще во времена СССР, отметил Мантуров, находятся в хорошем состоянии и справляются с текущими задачами.

«Модернизация бортового радиоэлектронного оборудования позволит эксплуатировать имеющийся парк примерно до конца 2040-х годов. К этому времени будет детально прорабатываться вопрос производства перспективного летательного аппарата, который придет на замену Ан-124», — добавил он.

В конце июля вице-премьер Юрий Борисов заявлял, что скорой замены для «Русланов» не потребуется. Тем не менее разработка нового сверхтяжелого транспортного самолета, который придет на замену Ан-124, внесена в госпрограмму вооружений, которая рассчитана до 2027 года.

Ан-124 «Руслан» — это тяжелый дальний транспортный самолет, который был создан в 1980-х в СССР на мощностях украинского ОКБ имени Антонова. Производство транспортников велось как на Украине, так и в России. К 2004 году выпуск «Русланов» прекратили.

Теги: Денис Мантуров , «Руслан» , авиастроение
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