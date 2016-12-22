ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,14 66,44 EUR Нал. 77,73 75,99 USD Бирж. 67,03 +0,19 EUR Бирж. 76,70 +0,73 USD ЦБ. 66,88 -0,02 EUR ЦБ. 76,18 +0,13 EUR/USD 1,14 +0,01 BTC/USD Бирж. 6479,00 +93,60 IMOEX 2255,12 -0,26% RTSI 1052,74 -1,29% Brent 71,71 +0,87% DJIA 25669,32 +0,43% Nasdaq 7816,33 +0,13%
Испытания новой ракеты для комплекса «Панцирь-С1М» пройдут до конца года
Лента новостей
Неизвестные обстреляли посольство США в Анкаре 08:35, Политика Испытания новой ракеты для комплекса «Панцирь-С1М» пройдут до конца года 08:31, Технологии и медиа В России отказались от строительства собственных вертолетоносцев 08:23, Технологии и медиа «Вымпелком» первым из операторов отменит внутрисетевой роуминг 08:01, Технологии и медиа Законодательство для онлайн-кинотеатров спустя год так и не заработало 08:00, Технологии и медиа Правительству предложили план строительства инфраструктуры на 7 трлн руб. 07:06, Экономика Жертвами новой серии землетрясений в Индонезии стали пять человек 06:56, Общество При стрельбе в Харькове погиб полицейский и пострадал охранник горсовета 06:36, Общество СМИ узнали о просьбе аграриев из регионов ограничить экспорт зерна 06:02, Экономика На Сахалине под завалами обрушившейся крыши завода нашли еще одно тело 05:58, Общество Один человек погиб при пожаре в многоэтажном доме в Москве 05:27, Общество МВД Румынии извинилось перед потерпевшими при беспорядках в Бухаресте 04:58, Общество Власти решили помочь попавшему под санкции банку Ротенбергов 04:55, Финансы Тело подростка обнаружили на крыше следовавшей в Москву электрички 04:20, Общество СМИ сообщили о состоянии единственной выжившей в авиакатастрофе на Кубе 03:52, Общество Экс-адвоката Трампа заподозрили в мошенничестве и уклонении от налогов 03:20, Политика Трамп сыграл в гольф с посетившим Россию сенатором-республиканцем 02:59, Политика Украинский депутат Ляшко ответил США на обвинения в предательстве 02:19, Политика Минимальная цена водки любой крепости поднялась до 205 руб. 01:40, Экономика В Нидерландах полиция эвакуировала вокзал из-за сообщения о бомбе 01:38, Общество Жертвами нападения боевиков на деревню в Нигерии стали 19 человек 00:59, Общество Более 20 человек пострадали в результате пожара в пригороде Парижа 00:36, Общество Маск отказался менять свой «ужасно неэффективный» стиль работы 00:09, Бизнес Два человека пострадали в ДТП с участием восьми машин в центре Москвы 19 авг, 23:58, Общество Пожар произошел на складе Северного флота в Мурманске 19 авг, 23:33, Общество Кадыров прибыл в Саудовскую Аравию для встречи с королевской семьей 19 авг, 23:03, Политика Советник Трампа выступил за кибератаки в ответ на вмешательство в выборы 19 авг, 22:32, Политика Россияне задолжали банкам сравнимую с бюджетом Москвы сумму 19 авг, 22:32, Финансы
Испытания новой ракеты для комплекса «Панцирь-С1М» пройдут до конца года
Технологии и медиа, 08:31
0
Испытания новой ракеты для комплекса «Панцирь-С1М» пройдут до конца года

Летные испытания ракеты для усовершенствованного зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1М» пройдут до конца 2018 года. Об этом «РИА Новости» сообщил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«До конца четвертого квартала текущего года планируется провести летные испытания модернизированной ракеты», — рассказал он.

Он добавил, что ракета будет превосходить по нескольким параметрам свою предшественницу, однако не стал раскрывать ее технические характеристики. Чемезов также сообщил, что испытания самого ЗРПК «Панцирь-С1М» планируется завершить до конца 2019 года.

В июне 2017 года Чемезов сообщал, что завершилась разработка морской версии ЗРПК «Панцирь-С1» — «Панцирь-МЕ» — и началось его серийное производство.

​В мае 2018 года президент России Владимир Путин заявил, что модернизацию комплексов «Панцирь»​ нужно продолжать. В то же время одной из важных задач Путин назвал улучшение средств борьбы с высокоточным оружием и его носителями.

Разработка ЗРПК «Панцирь-С1» велась с 1990-х годов. Его приняли на вооружение российской армии в 2012 году, а контракты на поставку комплекса заключили с такими странами, как Ирак, Алжир и ОАЭ. В то же время ЗРПК «Панцирь-С1» входят в систему ПВО, которая обеспечивает безопасность российских войск.

Теги: «Панцирь-С1» , Сергей Чемезов , «Ростех»
Главное
В России отказались от строительства собственных вертолетоносцев Технологии и медиа
Материалы по теме
Путин призвал подготовить С-500 к серийному выпуску Технологии и медиа
«Ростех» заявил о начале производства морской версии комплекса «Панцирь» Технологии и медиа
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter