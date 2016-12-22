Испытания новой ракеты для комплекса «Панцирь-С1М» пройдут до конца года

Летные испытания ракеты для усовершенствованного зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1М» пройдут до конца 2018 года. Об этом «РИА Новости» сообщил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
«До конца четвертого квартала текущего года планируется провести летные испытания модернизированной ракеты», — рассказал он.
Он добавил, что ракета будет превосходить по нескольким параметрам свою предшественницу, однако не стал раскрывать ее технические характеристики. Чемезов также сообщил, что испытания самого ЗРПК «Панцирь-С1М» планируется завершить до конца 2019 года.
В июне 2017 года Чемезов сообщал, что завершилась разработка морской версии ЗРПК «Панцирь-С1» — «Панцирь-МЕ» — и началось его серийное производство.
В мае 2018 года президент России Владимир Путин заявил, что модернизацию комплексов «Панцирь» нужно продолжать. В то же время одной из важных задач Путин назвал улучшение средств борьбы с высокоточным оружием и его носителями.
Разработка ЗРПК «Панцирь-С1» велась с 1990-х годов. Его приняли на вооружение российской армии в 2012 году, а контракты на поставку комплекса заключили с такими странами, как Ирак, Алжир и ОАЭ. В то же время ЗРПК «Панцирь-С1» входят в систему ПВО, которая обеспечивает безопасность российских войск.