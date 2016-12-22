При стрельбе в Харькове погиб полицейский и пострадал охранник горсовета

Неизвестный мужчина устроил стрельбу возле здания городского совета Харькова в ночь на 20 августа, в результате чего один человек скончался, еще один получил ранения. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции Харьковской области.
В ведомстве сообщили, что наряд полиции приехал к зданию горсовета после того, как на пульт дежурного поступило сообщение о стрельбе. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили возле здания раненного охранника и стоящего рядом с ним мужчину. Увидев полицейских, мужчина начал стрелять по стражам правопорядка, в результате чего ранил одного из них. Полицейские открыли ответный огонь и ликвидировали злоумышленника.
Охранник горсовета и полицейский были госпитализированы с места происшествия, однако позднее сотрудник полиции скончался. «Другой раненый находится в стабильном тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.
В настоящее время на месте стрельбы работают следователи и криминалисты. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) и ст. 348 УК Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).