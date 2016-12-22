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Законодательство для онлайн-кинотеатров спустя год так и не заработало

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Жертвами новой серии землетрясений в Индонезии стали пять человек

При стрельбе в Харькове погиб полицейский и пострадал охранник горсовета

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На Сахалине под завалами обрушившейся крыши завода нашли еще одно тело

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МВД Румынии извинилось перед потерпевшими при беспорядках в Бухаресте

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Жертвами нападения боевиков на деревню в Нигерии стали 19 человек

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Два человека пострадали в ДТП с участием восьми машин в центре Москвы

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Советник Трампа выступил за кибератаки в ответ на вмешательство в выборы

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«МЮ» впервые за три года пропустил в премьер-лиге три гола в первом тайме

В Брюсселе Femen провело акцию против условий содержания детей мигрантов