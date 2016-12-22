Жертвами нападения боевиков на деревню в Нигерии стали 19 человек

Группа боевиков совершила вооруженное нападение на деревню Майлари в нигерийском штате Борно; жертвами атаки стали 19 мирных жителей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на одного из жителей деревни Абачу Умара.
По его словам, боевики-исламисты напали на деревню в воскресенье, 19 августа, около 2 часов утра. По его подсчетам, в результате произошедшего погибли по меньшей мере 19 человек, среди которых оказался его младший брат.
Умар рассказал, что вооруженные боевики были замечены рядом с деревней за три дня до нападения. Он отметил, что местные жители предупредили об этом правительственные войска, дислоцированные в близлежащем городе Гудумбали, однако никаких действий с их стороны предпринято не было.
Абача Умар не смог ответить на вопрос, могли ли боевики, напавшие на деревню, быть связаны с радикальной нигерийской группировкой «Боко Харам» (запрещена в России) или ячейкой запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» — Islamic State in West Africa (ISWA).