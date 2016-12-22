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Замглавы «Молодой гвардии» в Волгограде задержали за ДТП с погибшими
Общество, 18:57
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Замглавы «Молодой гвардии» в Волгограде задержали за ДТП с погибшими

Замруководителя волгоградского регионального штаба «Молодой гвардии Еди​ной России» (МГЕР) Ренат Булатов подозревается в совершении ДТП, в результате которого погибла семья из четырех человек. Об этом сообщил РБК глава отделения МГЕР по Волгоградской области Василий Селезнев.

Он рассказал, что трагедия произошла 10 августа на трассе в Среднеахтубинском районе Волгоградской области.

«Искренне соболезную семье погибших в их утрате. Ведется расследование, и мы будем полагаться на решение суда. Мы связались с родственниками пострадавших, чтобы оказать всю необходимую помощь», — сказал Селезнев.

В пресс-службе областного ГУ МВД РБК рассказали, что в Волгоградской области после ДТП задержан 22-летний водитель и возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

«Вечером 10 августа 22-летний водитель на автомобиле Dodge на автодороге Волгоград — Краснослободск — Средняя Ахтуба при обгоне столкнулся с двигающимся во встречном направлении автомобилем Honda», — сказали в ведомстве.

В результате аварии скончались водитель Honda и трое пассажиров, в том числе двое малолетних детей, уточнили в МВД. Расследованием дела занимаются следователи МВД. В пресс-службе добавили, что суд рассмотрит вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, а следователи будут ходатайствовать о его аресте.

Теги: ДТП , Волгоградская область , «Молодая гвардия»
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