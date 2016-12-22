Кадыров прибыл в Саудовскую Аравию для встречи с королевской семьей
Политика, 19 авг, 23:03
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Кадыров прибыл в Саудовскую Аравию для встречи с королевской семьей
Глава Чечни Рамзан Кадыров прилетел в Саудовскую Аравию по приглашению саудовского короля Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда для совершения священного Хаджа. Об этом чеченский лидер сообщил в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что прилетел в город Джидда. Там, как отметил Кадыров, его встретил губернатор одноименной провинции, принц Мишал Бин Маджед Бин Абдул-Азиз Аль Сауд.
Глава Чечни рассказал, что по прилете он направился в Мекку для совершения обрядов Хаджа. «Я искренне признателен королю и наследному принцу за приглашение посетить Саудовскую Аравию и возможность совершить священный Хадж», — написал Кадыров.
Он добавил, что проведет встречи с королем Саудовской Аравии и наследным принцем Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом.