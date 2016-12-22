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Советник Трампа назвал день встречи с Патрушевым
Политика, 19 авг, 22:19
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Советник Трампа назвал день встречи с Патрушевым

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что встретится с Советником по безопасности России Николаем Патрушевым в четверг, 23 августа, в Женеве. Об этом он рассказал в интервью телеканалу ABC на программе This Week.

Он напомнил, что во время встречи президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина в Хельсинки они договорились о взаимодействии советников по безопасности обеих стран. Болтон отметил, что он обсуждал этот вопрос с государственным секретарем США Майком Помпео и министром обороны Джеймсом Мэттисом.

Говоря о предстоящей встрече с Патрушевым, Болтон сказал, что они могут обсудить «широкий спектр вопросов» и попытаются сформировать план, по которому в дальнейшей налаживать взаимодействий. «Потому я вернусь и доложу президенту [США Дональду Трампу] и Совету национальной безопасности, и мы посмотрим, к чему мы пришли во время встречи и какие у нас наилучшие пути», — рассказал Болтон.

Кроме того, заметил советник Трампа, он планирует обсудить со своим коллегой вопрос о возможном вмешательстве России в американские выборы. «Я это обсуждал сам во время встречи с президентом Путиным, когда я прибыл в Москву, чтобы подготовить почву для встречи с президентом Трампом. Президент Трамп также поднимал этот вопрос с президентом Путиным», — сказал Болтон. Он отметил, что Вашингтон продолжит его поднимать и будет смотреть на ответную реакцию со стороны России.

Также Болтон рассказал, что собирается поговорить, как с израильской, так и российской стороной в Сирии о борьбе с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в России) в Сирии и Ираке. «Интересы, которые мы преследуем в Сирии и Ираке — это полное уничтожение халифата ИГ, борьба против террористической угрозы ИГ и освобождение Ирака, чтобы их военные вернулись на свою территорию», — заметил советник американского лидера. Он добавил, что также в США обеспокоены гуманитарной ситуацией в этом регионе

В пятницу, 17 августа, Reuters со ссылкой на свои источники сообщал, что Болтон и Патрушев обсудят контроль над вооружением и роль Ирана в урегулировании конфликта в Сирии. Согласно списку тем, который был предоставлен собеседниками агентства, основным вопросом в ходе переговоров советников по безопасности обеих стран, является ситуация в Сирии.

Теги: Джон Болтон , Николай Патрушев , Женева
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