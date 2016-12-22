В Вашингтоне раскрыли темы переговоров Патрушева и Болтона

Встреча Болтона и Патрушева будет посвящена развитию тем, затронутых на саммите в Хельсинки. Россия и США уже пришли к согласию в том, что Иран должен покинуть Сирию, однако не сошлись в оценке этого процесса, пишет Reuters

Николай Патрушев (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и секретарь российского Совбеза Николай Патрушев обсудят на встрече в Женеве контроль над вооружениями и участие Ирана в сирийском урегулировании. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, близкие к администрации Дональда Трампа.

Согласно списку тем, предоставленных агентству собеседником в Белом доме, основным вопросом на встрече станет ситуация в Сирии. В частности, Патрушев и Болтон обсудят роль Ирана в конфликте. По данным агентства, обе стороны согласились в том, что иранские силы должны покинуть страну, однако Россия указывает на то, что это трудновыполнимая задача.

Предстоящее обсуждение тематики контроля над вооружениями станет продолжением вопросов, поднятых на встрече Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки, продлившейся два часа, отмечает Reuters. После той встречи Трамп рассказал Болтону, госсекретарю Майку Помпео и послу США в России Джону Хантсману об основных выводах из беседы с Путиным. Теперь вопросы, которые обсудили два лидера, будут обсуждаться в более широком составе.

Издание Politico 8 августа раскрыло содержание документа, переданного Владимиром Путиным Дональду Трампу на встрече в Хельсинки. Документ содержал основные подходы России к взаимному разоружению и подтверждал готовность России к продлению на пять лет договора о Стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III), ограничивающего размер ядерных арсеналов. Также в документе прописывалось возможное создание механизма консультаций, предполагающих проведение переговоров в формате «2+2» между главами оборонных и внешнеполитических ведомств России и США.

После этой утечки информации МИД России призвал Вашингтон «прекратить манипуляции выдержками» из документов с закрытых встреч. «О каком вмешательстве в американские выборы со стороны России может идти речь, если в Штатах не могут сохранить в тайне даже содержание президентских переговоров?» — заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.